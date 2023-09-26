26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Karabağ'da benzin depolama alanında patlama meydana geldi

Karabağ'da benzin depolama alanında patlama meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
ABONE OL
Karabağ’da benzin depolama alanında patlama meydana geldi

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 200'ü geçtiği, ölenlerin sayısının netleştirilemediği, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA