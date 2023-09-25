A Haber ekibi Hankendi’de! Ermeni siviller Hankendi yolu üzerinden tahliye ediliyor

Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları:

"Hankendi yolu yaklaşık olarak Türkiye saati ile 15,00 civarında açıldı. İlk olarak biz A Haber olarak ekranlara getirdik. Burası Şuşa'nın hemen alt kısmında yer alıyor ve Laçın'ı birbirine bağlayan nokta. Bu yol aslında 550 KM'lik bir yoldu ve işgalin ardından buradaki kentlerin ulaşımı mümkün değildi. Hankendi yolunun açılmasıyla bu mesafe yaklaşık olarak 40 KM'ye kadar düştü.