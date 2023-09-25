A Haber ekibi Hankendi'de! Ermeni siviller Hankendi yolu üzerinden tahliye ediliyor
Karabağ'daki anti-terör operasyonun ardından Ermeni güçlerinin çekilmesi devam ederken, A Haber ekipleri Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye giden yolda haber nöbetlerini sürdürüyor. İlk kez A Haber ekibinin görüntülediği bölgeden ayrıntıları A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
19 Eylül'de Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılara karşı başlattığı antiterör operasyonun 24 saatte başarıya ulaşmasının ardından Ermeni ayrılıkçılar silah teslim etti ve geri çekilmeye başladı. Azerbaycanlı yetkililer ile Ermeni heyeti arasında görüşmeler devam ediyor.
Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları:
"Hankendi yolu yaklaşık olarak Türkiye saati ile 15,00 civarında açıldı. İlk olarak biz A Haber olarak ekranlara getirdik. Burası Şuşa'nın hemen alt kısmında yer alıyor ve Laçın'ı birbirine bağlayan nokta. Bu yol aslında 550 KM'lik bir yoldu ve işgalin ardından buradaki kentlerin ulaşımı mümkün değildi. Hankendi yolunun açılmasıyla bu mesafe yaklaşık olarak 40 KM'ye kadar düştü.
Bölgede hala Rus Barış Gücü askerleri bulunuyor. Bölgeden Ermenilerin çıkışı devam ediyor. Buradan geçerek Ermenistan'a gidecekler. Hankendi yolu Lacın'na giden oldukça uzun bir yol. Önceden Hankendi ve Laçın arası 550 Km'lik bir yoldu ancak burasının işgalden kurtarılmasıyla 40 Km'ye kadar düştü. Azerbaycan artık kendi topraklarında bu yolun geçişini kullanabilecek. Burası kapalı bir yoldu ve ilk kez A Haber olarak biz ekrana getirdik.
Rus Barış Gücü bölgede 5 yıl boyunca görev yapacaktı ancak Ermeni ayrılıkçıların saldırılarından sonra yapılan antiterör operasyonuyla Azerbaycan topraklarının tamamına sahip oldu. Hankendi'nin bazı köylerinde Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonları devam ediyor. Burada Rus Barış Gücü'nün astığı bazı tabelalar da var. Burada 5 yıl görev yapacaklardı ancak Azerbaycan bölgeden Ermenileri tamamen temizledi.
Hankendi'ye dün itibarıyla Azerbaycan elektriği verildi. Böylece bölgenin Ermenistan ile tüm bağları koparıldı. Şuşa'daki trafodan Hankendi'ye elektrik verilmiş oldu. Karabağ'ı terk eden Ermeniler bu yol üzerinden Ermenistan'a gidiyor.
Azerbaycan Türkleri işgalin ardından bu topraklardan çıplak ayakla ayrılmış ve işkenceye maruz kalmıştı. Ancak şu anda bu bölgeden ayrılan Ermenilerin kılına zarar verilmiyor ve her birinin altında arabalar ile bölgeden gidiyorlar. Ermeniler eşyalarını alarak bölgeden güvenli şekilde gidiyorlar. Buradan Laçın'a ulaşacaklar oradan da Ermenistan'a geçecekler. Azerbaycan yıllar sonra kendi topraklarına kavuştu.
Hankendi'ye gidişimize izin verilmiyor o bölgede mayın-arama taramaları yapılıyor. Azerbaycan askerleri bölgede görevlerini sürdürüyorlar. Yollara döşenmiş çok sayıda mayın ve tuzak var. Bölgede yakın temas çatışmalar da yaşanıyor. Elbette bu çatışmalar da kısa zamanda son bulacak. Karabağlılar yeniden kendi topraklarında yaşamaya başlayacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…
- Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler? Evlilik kredisi kimlere ne zaman, ne kadar verilecek?
- GSB KYK YURT AÇILIŞ TARİHİ 2023-2024 | KYK yurtları ne zaman, kaç gün sonra açılacak? KYK yurt ücretleri, özellikleri...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?
- Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
- EK MTV iptal edildi mi, edilecek mi? İkinci taksit ödemesi ne zaman? 1. taksiti ödeyenlere para iadesi olacak mı?
- TÖVBE (İstiğfar) duası Arapça-Türkçe | Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunması faziletli dualar...
- Bugün kandil mi, yarın ne kandili? 25-26 Eylül Mevlid Kandili hangi gün? DİYANET 2023 Kandil günleri takvimi...
- Zengezur Koridoru nerede? Zengezur Koridoru'nun stratejik önemi nedir? İşte haritadaki yeri...
- Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?