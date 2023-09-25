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A Haber ekibi Hankendi'de! Ermeni siviller Hankendi yolu üzerinden tahliye ediliyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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A Haber ekibi Hankendi’de! Ermeni siviller Hankendi yolu üzerinden tahliye ediliyor

Karabağ'daki anti-terör operasyonun ardından Ermeni güçlerinin çekilmesi devam ederken, A Haber ekipleri Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye giden yolda haber nöbetlerini sürdürüyor. İlk kez A Haber ekibinin görüntülediği bölgeden ayrıntıları A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

19 Eylül'de Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılara karşı başlattığı antiterör operasyonun 24 saatte başarıya ulaşmasının ardından Ermeni ayrılıkçılar silah teslim etti ve geri çekilmeye başladı. Azerbaycanlı yetkililer ile Ermeni heyeti arasında görüşmeler devam ediyor.

Hankendi'de ele geçirilen silahlar çıkartılıyor ve Hankendi yolu açıldı. Yolun açılması ile yüzlerce kilometrelik yol 40 kilometreye düştü. Hankendi'ye Azerbaycan elektriği bağlandı. Ermeni siviller işte bu yoldan tahliye ediliyor. A Haber ekibi ilk kez Hankendi yolunu görüntüledi.

Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları:

"Hankendi yolu yaklaşık olarak Türkiye saati ile 15,00 civarında açıldı. İlk olarak biz A Haber olarak ekranlara getirdik. Burası Şuşa'nın hemen alt kısmında yer alıyor ve Laçın'ı birbirine bağlayan nokta. Bu yol aslında 550 KM'lik bir yoldu ve işgalin ardından buradaki kentlerin ulaşımı mümkün değildi. Hankendi yolunun açılmasıyla bu mesafe yaklaşık olarak 40 KM'ye kadar düştü.

Bölgede hala Rus Barış Gücü askerleri bulunuyor. Bölgeden Ermenilerin çıkışı devam ediyor. Buradan geçerek Ermenistan'a gidecekler. Hankendi yolu Lacın'na giden oldukça uzun bir yol. Önceden Hankendi ve Laçın arası 550 Km'lik bir yoldu ancak burasının işgalden kurtarılmasıyla 40 Km'ye kadar düştü. Azerbaycan artık kendi topraklarında bu yolun geçişini kullanabilecek. Burası kapalı bir yoldu ve ilk kez A Haber olarak biz ekrana getirdik.

Rus Barış Gücü bölgede 5 yıl boyunca görev yapacaktı ancak Ermeni ayrılıkçıların saldırılarından sonra yapılan antiterör operasyonuyla Azerbaycan topraklarının tamamına sahip oldu. Hankendi'nin bazı köylerinde Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonları devam ediyor. Burada Rus Barış Gücü'nün astığı bazı tabelalar da var. Burada 5 yıl görev yapacaklardı ancak Azerbaycan bölgeden Ermenileri tamamen temizledi.

Hankendi'ye dün itibarıyla Azerbaycan elektriği verildi. Böylece bölgenin Ermenistan ile tüm bağları koparıldı. Şuşa'daki trafodan Hankendi'ye elektrik verilmiş oldu. Karabağ'ı terk eden Ermeniler bu yol üzerinden Ermenistan'a gidiyor.

Azerbaycan Türkleri işgalin ardından bu topraklardan çıplak ayakla ayrılmış ve işkenceye maruz kalmıştı. Ancak şu anda bu bölgeden ayrılan Ermenilerin kılına zarar verilmiyor ve her birinin altında arabalar ile bölgeden gidiyorlar. Ermeniler eşyalarını alarak bölgeden güvenli şekilde gidiyorlar. Buradan Laçın'a ulaşacaklar oradan da Ermenistan'a geçecekler. Azerbaycan yıllar sonra kendi topraklarına kavuştu.

Hankendi'ye gidişimize izin verilmiyor o bölgede mayın-arama taramaları yapılıyor. Azerbaycan askerleri bölgede görevlerini sürdürüyorlar. Yollara döşenmiş çok sayıda mayın ve tuzak var. Bölgede yakın temas çatışmalar da yaşanıyor. Elbette bu çatışmalar da kısa zamanda son bulacak. Karabağlılar yeniden kendi topraklarında yaşamaya başlayacak."

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