İlk kez A Haber'de! Karabağ'da Ermenilerin terk ettiği siperler görüntülendi! Beyaz bayrakla çekildiler...
Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada Karabağ'da düzenlenen antiterör oprasyonları sonucunda meşru askeri hedeflerin yok edildiği belirtildi. Ermeni teröristler mevzileri terk ederken, A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu Ermenilerin Karabağ'da çekildiği noktaya gitti. İşte o anlar...
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu düzenlendiğini meşru askeri hedeflerin yok edildiğini duyurdu.
GERİLİM TIRMANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.
SİVİL HAKLA YÖNELİK BASKI YOK
Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı.Rus Barış Gücünden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor." bilgisi paylaşıldı.
ERMENİ ASKERLER ÜLKELERİNE GEÇECEK
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'da silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin ülkelerine geçişinin sağlanacağını duyurdu.
A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu Ermenilerin Karabağ'da çekildiği noktaya gitti. Seysulan köyüne giden Kavasoğlu bölgedeki durumu aktardı.
MAYIN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
"2020'ye kadar burası Ermeni işgali altındaydı. Bu bölge artık tamamen Azerbaycan kontrolünde. Mayın arama çalışmaları hızla devam ediyor. 25 saatin sonunda burada ateşkes ilan edildi."
İŞTE O TERK EDİLEN MEVZİLER
"Ermeni teröristlerin terk ettiği mevzileri ve siperler bulunuyor. Ermeniler terk ettikleri yerlere mayın döşüyor. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi."
ALİYEV-PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ
Uluslararası haber ajansı AFP'nin 'Son dakika' koduyla geçtiği habere göre Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 5 Ekim'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir araya gelecek.
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