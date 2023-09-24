İlk kez A Haber’de! Karabağ’da Ermenilerin terk ettiği siperler görüntülendi! Beyaz bayrakla çekildiler...

GERİLİM TIRMANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtildi.