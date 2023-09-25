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MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR | ilk gündem emekli maaşları! TBMM yeni döneme ekonomi gündemiyle başlayacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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MECLİS 1 EKİM’DE AÇILIYOR | ilk gündem emekli maaşları! TBMM yeni döneme ekonomi gündemiyle başlayacak

TBMM, 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılına başlayacak. Yoğun bir gündemle açılması beklenen Meclis'te görüşülecek ilk başlıklar, emekli maaşları ve gençlere vergisiz cep telefonu uygulaması olacak. Peki yeni dönemde başka neler konuşulacak? Gündemin önemli başlıklarını Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi.

Türkiye'de gözler 1 Ekim'de açılacak Meclis'e çevrilecek. Pazar günü yeni yasama yılı başlayacak. TBMM'nin gündemi ekonomi ağırlıklı olacak. Emekli maaşlarının yanı sıra 2024 yılı bütçesi çalışmaları olacak. Bunun yanında İstanbul Yasası için oylamalar yapılacak.

Yeni dönemde hangi yollar izleyecek? TBMM hangi çalışmalara imza atacak? Emekliler ile ilgili düzenleme olacak mı? Gündemin önemli başlıklarını Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi.

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Anayasa gereği Meclis herhangi bire çağrıya gerek olmadan 1 Ekim'de otomatik olarak toplanır. Yani yeni yasama yılı pazar günü başlayacak. Önemli gündem maddeleri var. Bunlardan ilk İstanbul Yasası olarak adlandırılan İstanbul'u depreme hazırlama ve kentsel dönüşüm konusunda bugünkü tecrübelerden hareketle İstanbul'a özel çözümler üretmek üzere hazırlanan yasa teklifinin Meclis'te görüşülecek.

Emekliler meselesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemi arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşerek bu işi çok bekletmeyeceklerinin mesajını verdi. Farklı görüşler var ancak benim beklentim emekliler ile ilgili düzenlemeler 1 Ocak da olacak. Ama burada farklı gelir gruplarına ya da emekli aylıklarına göre düzenlemeler olacak. Bu en önemli adım olacak.

29 Ekim'de ikramiye verilecek yönünde bir bilgiye resmi hiçbir kaynaktan ulaşmadım. Bu da bizim takip ettiğimiz bir konu ancak an itibarıyla Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel emeklilere ikramiye diye bir çalışma halihazırda yok. Ancak bu önümüzdeki günlerde siyasi zeminde farklı şekilde tartışılabilir.

Tabi tüm bunların yanında 17 Ekim'de Anayasa gereği 2024 bütçesi Meclis'e sunulacak. Onu da çok dikkatle takip etmek gerekiyor. İçinde dar ve sabit gelirlileri koruyan ama onun dışındaki kesimlerin özellikle ciddi servet biriktirmiş kesimlerin vergilendirmesinde yeni ve farklı yöntemler olabilir. Bütçe de bunun ipuçlarını göreceğiz."

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