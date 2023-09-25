MECLİS 1 EKİM’DE AÇILIYOR | ilk gündem emekli maaşları! TBMM yeni döneme ekonomi gündemiyle başlayacak

Emekliler meselesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemi arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşerek bu işi çok bekletmeyeceklerinin mesajını verdi. Farklı görüşler var ancak benim beklentim emekliler ile ilgili düzenlemeler 1 Ocak da olacak. Ama burada farklı gelir gruplarına ya da emekli aylıklarına göre düzenlemeler olacak. Bu en önemli adım olacak.