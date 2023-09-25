CHP yandaşı İsmail Küçükkaya ortalığı toplama derdinde: Kandırılmadınız Kılıçdaroğlu’nun adaylığı doğruydu

ALTILI MASA MODELİ DOĞRUYDU.

Seçimi kazandıracak tek fikir oydu.

"KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞI DOĞRU"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da doğruydu. Doğalı oydu.

Seçimi kaybettiren şey DOĞRU MODELİN YANLIŞ UYGULANMASIYDI. En kritik konu başlığı olan adaylığı hiç konuşmadan en son güne bıraktılar. Bir yıl boyunca defalarca toplandılar, her şeyi konuştular başkan adaylığını tartışmadılar. Olacak iş değil. Ve sinirler çok gerildi. Kılıçdaroğlu ve Akşener zihinlerinde 'emrivaki yaparız dediğimizi kabul ettiririz' düşüncesiyle bu meseleyi son güne bıraktılar. Çok sinir bozucuydu. O patlamalar bunun eseriydi. Emrivaki düellosunu Kılıçdaroğlu kazandı. Çünkü diğer 4 lideri nasıl ikna edeceğini biliyordu.

"KILIÇDAROĞLU DARBE YEDİ"

Akşener bu gerilimin sonunda masadan kalkınca ittifak ağır darbe aldı. Sinirlerine hakim olamayıp o gün zehir zemberek konuşunca da İttifakın adayı Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı telafisi imkansız bir darbe yedi.

"ERDOĞAN KADAR İYİ SİYASETÇİ DEĞİLLER"

Demem o ki; kandırıldık diyerek kendinizi kandırmayın. Kılıçdaroğlu da kazanmak istiyordu Akşener de. Sadece Erdoğan kadar iyi siyasetçi değiller.

"İTTİFAK OLMAZSA SİLİNİRSİNİZ"

Kazanmak için ittifak şart. Ayrışa ayrışa her şeyi kaybedecekler. Gerçekten silinirler. Hatalardan ders alınmış akıllı bir ittifak sistemiyle yerel seçimi kazanabilirler.