CHP yandaşı İsmail Küçükkaya ortalığı toplama derdinde: Kandırılmadınız Kılıçdaroğlu'nun adaylığı doğruydu
8'li koalisyonda yaşanan kriz her geçen gün biraz daha derinleşirken üst üste kopuşlar yaşanıyor. İYİ Parti resmen ayrılığı açıklarken, küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'ndan tokatladığı 39 milletvekiliyle keyif sürmekle meşgul. Diğer yandan CHP medyası da ortalığı toplama derdine düşerken CHP yandaşı İsmail Küçükkaya yazdığı köşe yazısında CHP seçmenine seslenerek "Kandırılmadınız" dedi. Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'nun bir proje olmadığını söylerken "Kılıçdaroğlu’nun adaylığı da doğruydu. Doğalı oydu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan 8'li koalisyonda ipler koparken Kemal Kılıçdaroğlu CHP içinde koltuğunu kaybetmeme savaşı veriyor.
GERGİNLİK ZİRVE YAPTI
Kurultaylar öncesi arkasına Ekrem İmamoğlu'nu alan ve adaylığını ilan eden Özgür Özel çalışmalarına devam ederken, parti içinde seçim hezimeti sonrası hatlar iyice gergin.
Kılıçdaroğlu kurultayda yeniden genel başkan olmayı hedeflerken, Özgür Özel de İmamoğlu desteğiyle gözünü koltuktan ayırmıyor.
AKŞENER BAY KEMAL'İ YERDEN YERE VURDU
İYİ Parti'de ise Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik yoğun eleştirileri sürerken Bay Kemal'i nefsine yenilmekle suçladı. Diğer yandan Akşener yerel seçimlerde tüm illerde ayrı adayla gireceklerini de duyurdu.
"KORKAKLAR"
Meral Akşener ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da korkaklıkla suçlarken, partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığının altını çizdi.
KÜÇÜK ORTAKLARIN KEYFİ YERİNDE
İttifakın diğer ortakları olan küçük ortaklarda ise keyifler son derece yerinde. Neredeyse sıfır oy katkısıyla Kılıçdaroğlu'ndan tam 39 milletvekili tokatlayan küçük ortaklar TBMM'de grup kurmanın peşine düştü.
Geniş bir seçmen ve halk kitlesi seçim yenilgisinin hayal kırıklığını üzerinden atabilmiş değil. Siyasetin muhalif kısmındaki partiler ise travmanın etkisinden kurtulamadı.
İşte Küçükkaya'nın yazısında öne çıkanlar:
Geniş bir seçmen ve halk kitlesi seçim yenilgisinin hayal kırıklığını üzerinden atabilmiş değil. Siyasetin muhalif kısmındaki partiler ise travmanın etkisinden kurtulamadı.
Derin üzüntü ve umutsuzluk öfke ile birleştiği için travma altındaki kitleler ve siyaset sınıfı sakin düşünemiyor, soğukkanlı davranamıyor.
"KANDIRILMADINIZ"
Yenilen partiler seçim sonrası süreçte etkili, içten ve ikna edici iletişim yöntemi sergileyemediler. Kitle de bunun üzerine komplo teorilerine yöneldi. Her ağızda 'kandırıldık' söylemi…
'Projeymiş' suçlamaları…
Hayır efendim. Kandırılmadınız. Ana muhalefet lideri proje filan değil. Akşener de…
Kendinizi kandırmayın.
ALTILI MASA MODELİ DOĞRUYDU.
Seçimi kazandıracak tek fikir oydu.
"KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞI DOĞRU"
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da doğruydu. Doğalı oydu.
Seçimi kaybettiren şey DOĞRU MODELİN YANLIŞ UYGULANMASIYDI. En kritik konu başlığı olan adaylığı hiç konuşmadan en son güne bıraktılar. Bir yıl boyunca defalarca toplandılar, her şeyi konuştular başkan adaylığını tartışmadılar. Olacak iş değil. Ve sinirler çok gerildi. Kılıçdaroğlu ve Akşener zihinlerinde 'emrivaki yaparız dediğimizi kabul ettiririz' düşüncesiyle bu meseleyi son güne bıraktılar. Çok sinir bozucuydu. O patlamalar bunun eseriydi. Emrivaki düellosunu Kılıçdaroğlu kazandı. Çünkü diğer 4 lideri nasıl ikna edeceğini biliyordu.
"KILIÇDAROĞLU DARBE YEDİ"
Akşener bu gerilimin sonunda masadan kalkınca ittifak ağır darbe aldı. Sinirlerine hakim olamayıp o gün zehir zemberek konuşunca da İttifakın adayı Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı telafisi imkansız bir darbe yedi.
"ERDOĞAN KADAR İYİ SİYASETÇİ DEĞİLLER"
Demem o ki; kandırıldık diyerek kendinizi kandırmayın. Kılıçdaroğlu da kazanmak istiyordu Akşener de. Sadece Erdoğan kadar iyi siyasetçi değiller.
"İTTİFAK OLMAZSA SİLİNİRSİNİZ"
Kazanmak için ittifak şart. Ayrışa ayrışa her şeyi kaybedecekler. Gerçekten silinirler. Hatalardan ders alınmış akıllı bir ittifak sistemiyle yerel seçimi kazanabilirler.
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