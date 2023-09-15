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Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? TBMM Meclis yasa görüşmeleri ayın kaçında başlar?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? TBMM Meclis yasa görüşmeleri ayın kaçında başlar?

"Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM açılış tarihi, eylül ayının gelmesiyle gündemde yer aldı. Ekonomiyi ilgilendiren çalışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), çalışma dönemini tamamlayarak tatile girdi. Taşeron işçi, vergisiz telefon ve ev hanımlarına emeklilik gibi konular için bekleyiş sürerken, Meclis'in yeni yasama dönemine gözler çevrildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? TBMM Meclis yasa görüşmeleri ayın kaçında başlar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomiye yönelik gelişmeler için bekleyiş sürerken, TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.

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