"Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? TBMM Meclis yasa görüşmeleri ayın kaçında başlar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomiye yönelik gelişmeler için bekleyiş sürerken, TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...