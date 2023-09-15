Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? TBMM Meclis yasa görüşmeleri ayın kaçında başlar?
"Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM açılış tarihi, eylül ayının gelmesiyle gündemde yer aldı. Ekonomiyi ilgilendiren çalışmaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), çalışma dönemini tamamlayarak tatile girdi. Taşeron işçi, vergisiz telefon ve ev hanımlarına emeklilik gibi konular için bekleyiş sürerken, Meclis'in yeni yasama dönemine gözler çevrildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? TBMM Meclis yasa görüşmeleri ayın kaçında başlar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekonomiye yönelik gelişmeler için bekleyiş sürerken, TBMM yeni yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli çalışmalar gündeme gelecek. Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Seçimler sonrası yoğun bir çalışma dönemini tamamlayan Meclis 16 Temmuz itibarıyla tatile girdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.
14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, 25 Temmuz Salı günü CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meclis ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? TBMM Meclis yasa görüşmeleri ayın kaçında başlar?
- Eris Varyantı belirtileri nelerdir? Bakan Koca duyurdu! Eris virüsü Türkiye'de görüldü mü, kaç vaka var, maske geri dönecek mi?
- CUMA MESAJLARI 2023 RESİMLİ | 15 Eylül 'Hayırlı Cumalar' mesajları! Dualı, ayetli, en anlamlı sözler...
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak?
- Emekliye ek artış müjdesi! 5.000 TL ikramiye+Seyyanen zam+%65 artış+refah payı! 7.500 TL alanlar...
- Chery fiyatları ile SUV piyasasını sallamaya devam ediyor! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 Eylül ayı güncel fiyat listesi
- KPSS puan şartı yok! İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.608 temizlik görevlisi alınacak! Eylül ayı güncel İŞKUR ilanları…
- TOKİ İstanbul konutları ne zaman yapılacak 2023? TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi teslim tarihi...
- Başvurular yarın sona eriyor. Zeytinburnu Belediyesi KPSS 70 puan ile memur alımı yapıyor. İşte başvuru şartları ve şekli
- Yağ lekelerine 5 dakika çözüm! Zahmetsiz mutfak temizleme yöntemi! Sadece 2 malzemeyle...
- Gelinim Mutfakta 14 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı? Günün 1.'si...
- Lucifer Michaelson tutuklandı mı, neden yargılanıyor? Youtuber Kaan Alkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?