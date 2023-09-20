Anti-drone sistemi devreye alındı! Meclis'te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri alındı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Anti-drone sistemi devreye alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Meclis'in açılışı için geri sayım başladı. 1 Ekim'de kapılarını yeni çalışmalar için açacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Anti-drone sistemi devrede ve girişte yüz taraması yapılırken ziyaretçi giriş kartlarına alan bazlı sınırlama getirildi. Meclis'te görevli ekiplere patlayıcı maddeden rehine müzakereye pek çok eğitim veriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Meclis giriş noktasından aktardı.
İlter Yeşiltaş'ın TBMM'den aktardıkları:
"TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Her yasama yılı öncesinde Meclis'te güvenlik tedbirleri alınıyor. Bizler de A Haber olarak alınan tedbirleri ekrana getirdik. Dikmen Kapısı'nın önünde araç girişleri yapılıyor. Araçlar plaka tanıma sistemi ile giriş yapabiliyor. Plaka kaydı yoksa içeri giriş yapılamıyor.
Grup toplantılarına çok fazla ziyaretçi geldiği için buna özel olarak bir araç hazırlandı ve yüz tarama sistemleri kullanılacak. Grup toplantılarının yapıldığı "Salı-Çarşamba" günleri binlerce vatandaş TBMM'ye geliyor. Güvenlik önlemleri bu nedenle üst seviyeye çıkarılıyor. Gelen ziyaretçiler buradan anlık olarak takip edilebiliyor. Burası milli iradenin kalbi ve güvenlik önlemleri üst seviyede tutuluyor.
TBMM'de havadan tehditlere karşı da Ankara güvenliği kapsamında anti-drone sistemi kullanılıyor. Havadan gelebilecek İHA-SİHA ve drone saldırılarına karşı oluşturulan sistem cihazları etkisiz hale getirebiliyor. TBMM, ASELSAN'ın yerli sistemini kullanırken sisteme ilaveler de yapılıyor. Kameralar ile anlık takipler yapılıyor.
Ziyaretçiler, Meclis'e çipli giriş kartı ile giriş yapabiliyor. Ziyaret edilecek yere göre farklı renkte kartlar ziyaretçilere veriliyor. Yeni yasama yılı öncesi de ziyaretçi kartları bölgesel olarak yeniden düzenlendi ve kartlara alansal kısıtlamalar getirildi. Buna göre parti gruplarını ziyaret etmek için "Ana Bina" kartı verilen ziyaretçi kısıtlı alanlara girebilecek. Polisler 7/24 görev yapıyor."
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