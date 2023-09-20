Anti-drone sistemi devreye alındı! Meclis’te yeni dönem için üst düzey güvenlik önlemleri alındı

Grup toplantılarına çok fazla ziyaretçi geldiği için buna özel olarak bir araç hazırlandı ve yüz tarama sistemleri kullanılacak. Grup toplantılarının yapıldığı "Salı-Çarşamba" günleri binlerce vatandaş TBMM'ye geliyor. Güvenlik önlemleri bu nedenle üst seviyeye çıkarılıyor. Gelen ziyaretçiler buradan anlık olarak takip edilebiliyor. Burası milli iradenin kalbi ve güvenlik önlemleri üst seviyede tutuluyor.