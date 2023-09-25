Emekliye zam mesaisi başlıyor! Artış ne kadar olacak? Önce kabine sonra Meclis’e geliyor

KADEMELİ ZAM UYGULAMASI



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.