25 Eylül 2023, Pazartesi
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MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR | ilk gündem emekli maaşları! TBMM yeni döneme ekonomi gündemiyle başlayacak
TBMM, 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılına başlayacak. Yoğun bir gündemle açılması beklenen Meclis'te görüşülecek ilk başlıklar, emekli maaşları ve gençlere vergisiz cep telefonu uygulaması olacak. Peki yeni dönemde başka neler konuşulacak? Gündemin önemli başlıklarını Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi.