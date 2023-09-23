23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilerden elde ettiği “savaş ganimeti”

SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilerden elde ettiği “savaş ganimeti”

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonrasında el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini tek tek duyurdu. İşte Azerbaycan'ın Ermenilerden elde ettiği 'savaş ganimeti'nin fotoğrafları…

Giriş Tarihi: 23.09.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 22:34
  • 1
  • 14
SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilerden elde ettiği “savaş ganimeti”

FLAŞ HABER | Gardaş Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, bölgedeki yasa dışı Ermeni silahlı grupların silahsızlandırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilerden elde ettiği “savaş ganimeti”

Açıklamada, el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

  • 3
  • 14
SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilerden elde ettiği “savaş ganimeti”

"4 tank, 1 piyade zırhlı aracı, 3 Zastava monteli zırhlı araç, 2 top, 12 obüs, 12 havan topu, 468 mayın, 956 havan topu yükleme aracı, 441 havan topu mermisi, 22 bomba atar, 46 bomba atar mermisi, 313 ateşli silah, 66 bin 242 mermi, 50 füze, 300 patlatıcı, 62 el bombası, 3 Fagot tanksavar, 28 uçaksavar, 1 mühimmat ikmal aracı, 1 TOR M2 uçaksavar."

  • 4
  • 14
SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilerden elde ettiği “savaş ganimeti”

"KARABAĞ BARUT FIÇISINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, işgal döneminde Karabağ'ın barut fıçısına dönüştürüldüğünü belirtti.

  • 5
  • 14
SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilerden elde ettiği “savaş ganimeti”

Hacıyev, "Silahsızlandırma sürecinin ilk 3 günü, işgal yıllarında Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin askeri depo sayısı ve biriktirilen silah ve mühimmat bakımından dünyanın en militarize bölgesine ve barut fıçısına dönüştürüldüğünü ortaya koydu. Nüfus ve yüz ölçüm oranına göre bölgenin bu kadar militarize edileceğini beklemiyorduk. Silahsızlanma ve silahsızlandırma, yeniden entegrasyonun temel bileşenleridir." ifadelerini kullandı.