23 Eylül 2023, Cumartesi
SON DAKİKA | Azerbaycan’ın Karabağ’da Ermenilerden elde ettiği “savaş ganimeti”
SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonrasında el konulan askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini tek tek duyurdu. İşte Azerbaycan'ın Ermenilerden elde ettiği 'savaş ganimeti'nin fotoğrafları…
Giriş Tarihi: 23.09.2023 22:27 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 22:34
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