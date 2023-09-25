İmamoğlu’ndan belediye başkanlarına aba altından sopa: Desteğinizi çekerseniz altınızı boşaltırım

EKREM İMAMOĞLU'NDAN CEMAL CANPOLAT'A: YARIŞA GİRME İLERDE MAKAM VERELİM

Öte yandan sürecin başında kendisi de değişimci olan Canpolat'a Ekrem İmamoğlu'nun, "Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" diye telkinde bulundu.

Taraflar arasındaki tartışmalar her geçen gün alevlenirken CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında CHP'deki kaosu günyüzüne çıkaran bomba bir açıklamada bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEHDİT: ALTINIZI BOŞALTIRIM

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Çelik'in adaylığını internetten öğrendiğini ve bunun parti geleneklerine aykırı olduğunu söyleyen CHP yandaşı Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu bugün 5 kişiyle bir dar grup toplantısı yaptı. Erdoğan Toprak'a 'Ben Çelik'in maddi manevi arkasındayım' dedi." diye konuştu.

İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş, "Desteği çekerseniz altını boşaltırım diyor. Ben sonuna kadar Çelik'in arkasındayım diyor." ifadelerini kullandı.