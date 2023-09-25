İmamoğlu'ndan belediye başkanlarına aba altından sopa: Desteğinizi çekerseniz altınızı boşaltırım
14 ve 28 Mayıs’ta yaşanan hezimet dolu seçimlerinin ardından CHP kendine gelebilmiş değil. Kurultay'a giden süreçte CHP'nin en çok üye ve delegesinin bulunduğu İstanbul için adaylar belli oldu. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile iş birliği içinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik olurken, İmamoğlu CHP içindeki kulislerine şimdiden başladı. CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında, tartışmaları alevlendirecek bomba bir açıklamada bulundu. İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş, İmamoğlu'nun "Desteği çekerseniz altını boşaltırım" dediğini ifade etti.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fark yedi.
Hezimetin hemen ardından "Değişim" çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Zoom darbecilerini bile toplayarak Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Ekrem İmamoğlu daha sonra rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.
ÖZEL VE İMAMOĞLU BİRLİKTE HAREKET EDİYOR
İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığına destek verdiğini açıkladı.
CHP SON GAZ KURULTAY'A GİDİYOR
Yaşanan gelişmelerin ışığında CHP son sürat Kurultay'a gidiyor.
Kasım ayında yapılması planlanan kurultay öncesi il kongreleri devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği isimler ile "Değişim" ekibinin desteklediği gruplar arasında kavga çıkıyor...
İSTANBUL'DA ADAYLAR BELLİ OLDU
CHP'nin yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kendi adayının kazanması için elinde geleni yapacağını bilirken adaylar belli oldu.
DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI: ÖZGÜR ÇELİK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in ardından CHP'nin eski il başkanlarından ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat da adaylığını açıkladı.
Özgür Çelik adaylığını, "Birlikte yol yürümekten onur duyduğum büyük aileme güç katmak için CHP İstanbul İl Başkanılığı'na adayım. Umudu örgütleyeceğimiz, yerel seçimler başta olmak üzere birçok başarıya birlikte imza atacağımız yarınlarda buluşalım." diyerek duyurdu.
BAY KEMAL'İN ADAYI: CEMAL CANPOLAT
Çelik'in ardından bugün açıklama yapan Cemal Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık!" diyerek Çarşamba günü kapsamlı bir açıklama yapacağını duyurdu.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN CEMAL CANPOLAT'A: YARIŞA GİRME İLERDE MAKAM VERELİM
Öte yandan sürecin başında kendisi de değişimci olan Canpolat'a Ekrem İmamoğlu'nun, "Abi sen bu il başkanlığı işine girme, değişim olduğunda senin gibi biri genel merkezde daha üst makamlarda görev alır" diye telkinde bulundu.
Taraflar arasındaki tartışmalar her geçen gün alevlenirken CHP yandaşı Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında CHP'deki kaosu günyüzüne çıkaran bomba bir açıklamada bulundu.
İMAMOĞLU'NDAN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEHDİT: ALTINIZI BOŞALTIRIM
Kılıçdaroğlu'nun Özgür Çelik'in adaylığını internetten öğrendiğini ve bunun parti geleneklerine aykırı olduğunu söyleyen CHP yandaşı Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu bugün 5 kişiyle bir dar grup toplantısı yaptı. Erdoğan Toprak'a 'Ben Çelik'in maddi manevi arkasındayım' dedi." diye konuştu.
İmamoğlu'nun Çelik'e destek açıklayan CHP İstanbul Milletvekili, PM Üyesi Erdoğan Toprak ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a aba altından sopa gösterdiğini belirten Yarkadaş, "Desteği çekerseniz altını boşaltırım diyor. Ben sonuna kadar Çelik'in arkasındayım diyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...
- Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...
- Üniversite ders seçimi ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Canan Karatay şimdiye kadar bilinmeyen gerçeği açıkladı! Limonlu suyu meğer bilmeden...
- 369 bin TL’ye alabiliyorsunuz! Türkiye’de satışa sunulan en uygun elektrikli araç fiyatları! İşte Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Opel, Peugeot, Renault…