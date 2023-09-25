Son dakika: Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermenilerle görüştü
Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın Ermeni zulmünü durdurmak için Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonu sonrası Azerbaycan ile Ermeni tarafları arasında Karabağ'da ikinci bir görüşme gerçekleşti. İşte detaylar...
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer arasındaki ikinci görüşme Hocalı'da başladı.
İLK GÖRÜŞME YEVLAH'TAYDI
İlk görüşme Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılmıştı. Müzakerelere, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katılmıştı. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer almıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NAHÇIVAN'A ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Başkan Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'ndan Nahçıvan'a hareket etti.
Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.
İSPANYA'DA BİR ZİRVE OLACAK
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 26 Eylül'de Brüksel'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan'ın katılımıyla bir görüşme yapılacak.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine dayandırdığı haberine göre, Hacıyev ile Grigoryan'ın 26 Eylül'de Brüksel'de yapacakları görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in danışmanları da katılacak.
Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.
"SİVİLLERE YÖNELİK BİR BASKI YOK"
Karabağ'daki Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı. Rus Barış Gücünden yapılan açıklamada, Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor." bilgisi paylaşıldı.
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