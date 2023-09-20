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İstanbul'un ulaşımına ne oluyor? İstanbul'un ulaşımı neden yolda kaldı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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İstanbul’un ulaşımına ne oluyor? İstanbul’un ulaşımı neden yolda kaldı?

Yandılar, denize düştüler, arızalandılar ve durağa daldılar. İETT otobüslerinin son dönemde karıştığı kazaları artış gösterdi. Peki bunun nedeni ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir önemli değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Özdemir yolcu sigortası ve İEET bakım ihalelerine dikkat çekti.

Dün İstanbul Başakşehir'de Güvercintepe Mahallesi'nde İETT otobüsü rampada devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular otobüsten tahliye edildi. Yaralı yolcular, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası yine İETT'nin son dönemde artan kazaları gündeme geldi.

Yandılar, denize düştüler, arızalandılar ve durağa daldılar. İETT otobüslerinin son dönemde karıştığı kazaları artış gösterdi. Peki İstanbul'un ulaşımına ne oldu? İstanbul'un ulaşımına neler oluyor? Araça bakımları düzgün yapılmıyor mu? İhalelerde sorun var mı? Merak edilenleri Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir cevapladı.

Abdullah Özdemir'in öne çıkan sözleri:

"Biz bunları 2020 yılının başlarından itibaren gerekli tedbirleri alınması için uyardık. İBB genelindeki anlayış İETT'ye de sirayet etti. Burada doğru bir yönetim şekli yok. Biz bu işlerin yanlış olduğunu o zamandan söyledik ve düzeltilmesi uyarısını yaptık. Biz komisyon olarak toplumun yönetimi denetlemesini sağlarız.

Maalesef bizim o dönem söylediklerimiz son zamanlarda yaşanmaya başladı. Bunlar adım adım artarak devam ediyor, üzücü bir durum. İETT'den duman çıkmasının, yanmasının ya da çeşitli kazaların olmasının sebebi İETT'nin doğru yönetilmemesinden kaynaklanıyor. 4,5 yılda 5 Genel Müdür değişimi oldu. Bir istikrarsızlık söz konusu ve yapboza dönmüş durumda. Bunun çözme adına bir irade ortaya koyma niyeti de yok. Vatandaş kendi kaderine terk edilmiş durumda.

Çözüme yönelik tek bir adım atmadılar. Otobüsler duman çıkardı, yandı. Bunun akabinde freni boşalıp kazalar olabilir dedik onlar da olmaya başladı. Çünkü bakım-onarım ihaleleri düzgün şekilde yapılmıyor. CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın iltisaklı olduğu bir şirkete 7 milyarlık ihalenin 4 milyardan fazlası verilmiş durumda. Bunları göz göre göre yapan bir yönetim söz konusu. Her uyarımıza rağmen yaptılar.

Otobüsü yapan firmayı yetersiz buldular ve yeni kurulmuş bir şirkete 4 milyar TL'den fazla ihale verdiler. Biz bunları defalarca anlattık. Burada otobüsü üreten Mercedes'in kabul edilmediği bir ihale durumu var. Bunun gibi birçok örnek var. Ve çok yüksek maliyetlerle bu işler yapıldı ve çok ciddi soru işaretleri söz konusu. İhaleyi hep aynı firma alıyor, tek firma çalışıyor ihaleye giren başka firmalar olsa bile teminat mektubunu unutma gibi garip işler oluyor.

Bakım-onarım firmalarının düzgün firmalara verilmesi gerekiyor. Burada sıkıntılar yaşandı ve yan sanayi ürünler kullanıldı. Firmalar bu işi düzgün yapmadılar. Otobüslerin yenilenmesi gerekiyor ama yenilenmiyor. AK Parti döneminde yıllık ortalama 400 otobüs alınırdı ve bu da otomatikman yaşlanan otobüslerin filodan çıkmasını sağlardı. AK Parti döneminde otobüslerin yaşı 4 yaşa kadar düşürmüştük. Şu anda ortalama yaşı 10'nun üzerine çıktı.

İETT VE YOLCU SİGORTASI

Önceden yolcu sigortası dahi yapılırdı. Şu anda bu işlemler yapılmıyor. Dün kazadaki yolcuları hiçbir sigortası yok. Zorunlu trafik sigortası da doğrudan temin şeklinde alınır oldu. Sigorta şirketleri kazalar nedeniyle İBB'ye sigorta yapmıyor. Bu kazaların artması sebebiyle bu yaşanır oldu. Artan kazalardan sonra sigorta şirketleri ciddi zararlardan kaçmak için sigorta yapmıyor."

İBB yan yattı! Yolcu sigortası... İBB YAN YATTI! YOLCU SİGORTASI...
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