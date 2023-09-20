İstanbul’un ulaşımına ne oluyor? İstanbul’un ulaşımı neden yolda kaldı?

Otobüsü yapan firmayı yetersiz buldular ve yeni kurulmuş bir şirkete 4 milyar TL'den fazla ihale verdiler. Biz bunları defalarca anlattık. Burada otobüsü üreten Mercedes'in kabul edilmediği bir ihale durumu var. Bunun gibi birçok örnek var. Ve çok yüksek maliyetlerle bu işler yapıldı ve çok ciddi soru işaretleri söz konusu. İhaleyi hep aynı firma alıyor, tek firma çalışıyor ihaleye giren başka firmalar olsa bile teminat mektubunu unutma gibi garip işler oluyor.