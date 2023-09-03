İETT otobüsleri teker teker yanıyor! İstanbullu isyan etti: Yeter artık!

İstanbul'da CHP'li İBB yüzünden bir klasik haline gelen İETT yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Pınartepe Mahallesi'nde park halindeki 142-B hatlı körüklü İETT otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi. İBB ekiplerinin yanan otobüsü kaldırma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar...