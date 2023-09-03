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İETT otobüsleri teker teker yanıyor! İstanbullu isyan etti: Yeter artık!

İstanbul'da CHP'li İBB yüzünden bir klasik haline gelen İETT yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Pınartepe Mahallesi'nde park halindeki 142-B hatlı körüklü İETT otobüsünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen otobüs kullanılamaz hale geldi. İBB ekiplerinin yanan otobüsü kaldırma çalışmaları sürerken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.09.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 22:13
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İETT otobüsleri teker teker yanıyor! İstanbullu isyan etti: Yeter artık!

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İETT otobüsleri teker teker yanıyor! İstanbullu isyan etti: Yeter artık!

İstanbul'da artık her gün bir klasik haline gelen İETT otobüsü yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

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İETT otobüsleri teker teker yanıyor! İstanbullu isyan etti: Yeter artık!

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin otobüslerin bakımlarını düzgün yapmaması nedeniyle her gün bir otobüs daha alevlere teslim oluyor.

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İETT otobüsleri teker teker yanıyor! İstanbullu isyan etti: Yeter artık!

Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Yangin itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü..

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İETT otobüsleri teker teker yanıyor! İstanbullu isyan etti: Yeter artık!

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek..