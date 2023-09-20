Türkiye ve İsrail arasında yeni dönem! Avrupa'yı gazı Türkiye mi satacak? A Haber'de değerlendirildi
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'taki Türkevi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti. Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji iş birliği ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Türkiye ve İsrail arasında başlayan yeni döneme ilişkin konu başlıkları A Haber’de detayı detayına konuşuldu.
Başkan Erdoğan ve İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmesi Türkiye ve İsrail arasında yeni bir dönem başladığının sinyallini verdi.
DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, New York'ta gerçekleşen Türkiye-İsrail zirvesine yönelik A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Cumhurbaşkanımız ile İsrail Cumhurbaşkanı arasında konuşulacak belli konular var. Filistin ve Kudüs meselesi gibi konular her daim masanın üzerinde olacak.
"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ENERJİ VİZYONU VAR"
Ayrıca bir de bu dönemin iki önemli konusu var. Birincisi İbrahim anlaşmaları ile başlayan, İsrail'in Arap devletleri ile ilişkilerini yumuşattığı dönem, bu durumun arkasından gelen bazı anlaşmalar ve uygulamalar var. Bölgesel bir aktör olarak Türkiye'yi de ilgilendiren bir durum. İkincisi ise, enerji konusu… Türkiye'nin yeni bir enerji vizyonu var ve bu vizyonun içinde İsrail'in de belli bir yeri var.
Doğu Akdeniz'de, İsrail ve Mısır açıklarında keşfedilmiş ve bulunmuş doğal gaz yatakları var. Mısır açıklarında bulunan doğal gaz yatağı, enerji aktörü olabileceği kadar yüksek miktarda. Doğal olarak bu bölgeler keşfedilmiş olduğu için çok önemli.
"TÜRKİYE KKTC İLE BÖLGEDE ARAMALARA DEVAM EDİYOR"
Türkiye bu aramalara KKTC ile beraber devam ediyor. Öte yandan Güney Kıbrıs ile ihtilaflı olan bölgelerde hem İsrail'in desteği hem de dışarıdan (Amerika-Fransa) destek var.
"YUNANİSTAN VE GKRY İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"
İSMET, İsrail'in açıklarında çıkan doğal gazın önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne oradan Yunanistan ve Avrupa'ya aktarılmasına yönelik bir projeydi. Fakat bu projedeki yol ödenebilecek bir maliyet değil… Bu yoldaki doğal gaz boru hattındaki sağlanan doğal gazın bunu efektif olarak karşılamadığı ortaya çıktı. Doğal olarak daha projeye, kazma vurulmadan proje sonlandırıldı. Bu da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi için büyük hayal kırıklığıydı…
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzun süreli bir kopuş yaşandı. Şimdi bu kopuşun üretmiş olduğu çatlaklar, hem Türkiye aleyhine hem de İsrail'in aleyhine… Bölgede aranan ve arzu edilen istikrarı ve huzuru bozdu. Bu durum da İsrail'in hiç işine yaramadı.
"TÜRKİYE-İSRAİL GÖRÜŞMESİ İNSANLIĞIN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Türkiye ile İsrail arasında aranan arzu edilen iş birliğinin şekillenmesi, başta Filistin meselesinin çözüme kavuşması; kavuşmasa bile bir şekilde kan akmasının engellenmesi adına son derece karine olarak ortada duruyor. Bölgede şu an insanlığın geleceğine damgasını vuracak, büyük istikrarsızlıklara sebebiyet verecek teolojik kutuplaşmalar var. Bu kutuplaşmaların engellenmesi adına da Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmelerin ve ortaya çıkacak bir ortak aklın insanlığın geleceği açısından son derece önemli.
İşin en önemli kısmı jeopolitik ve stratejik konular oluşturuyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının hakkaniyete dayalı bir şekilde paylaşılması ve gerilim üretmeden bölgede yaşayan ülkelerin geleceklerin ve refahına hizmet etmeli.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en uzun sınıra sahip olmasına rağmen, bir şekilde enerji denkleminden dışlandığına dair bir temel gerçeklik gelişti. Bu da özellikle bazı art niyetli ülkeler (Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından gerçekleşti. Buna bağlı olarak Türkiye'nin dışlanmış olduğu projeler hayata geçirilmeye çalışıldı ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi.
"TÜRKİYE-İSRAİL İŞ BİRLİĞİ SON DERECE ÖNEMLİ"
Türkiye ile İsrail'in ortaya koyacağı iş birliği bölgedeki enerji kaynaklarının çıkarılması ve bölgenin istikrarına, refahına hizmet edebilecek şekilde kullanılmasına yönelik son derece önemli bir karşılık üretebilir.
"İSRAİL'İN TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE İHTİYACI VAR"
İsrail, Türkiyesiz bölgede bir oldu bittiniz mümkün olmayacağını çok iyi görebiliyor. Diğer tarafıyla İsrail'in pek çok konuda Türkiye'nin desteğine ve yardımına çok ihtiyacı var.
SURİYE MESELESİ
Suriye meselesi Türkiye ve İsrail için son derece önemli. Ortak bir sorun alanı. Bu noktada ortaya konulacak iş birlikleri ve konuda yapılacak müzakereler son derece önem arz ediyor.
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