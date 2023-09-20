Türkiye ve İsrail arasında yeni dönem! Avrupa’yı gazı Türkiye mi satacak? A Haber’de değerlendirildi

DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Cumhurbaşkanımız ile İsrail Cumhurbaşkanı arasında konuşulacak belli konular var. Filistin ve Kudüs meselesi gibi konular her daim masanın üzerinde olacak.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ENERJİ VİZYONU VAR"

Ayrıca bir de bu dönemin iki önemli konusu var. Birincisi İbrahim anlaşmaları ile başlayan, İsrail'in Arap devletleri ile ilişkilerini yumuşattığı dönem, bu durumun arkasından gelen bazı anlaşmalar ve uygulamalar var. Bölgesel bir aktör olarak Türkiye'yi de ilgilendiren bir durum. İkincisi ise, enerji konusu… Türkiye'nin yeni bir enerji vizyonu var ve bu vizyonun içinde İsrail'in de belli bir yeri var.

Doğu Akdeniz'de, İsrail ve Mısır açıklarında keşfedilmiş ve bulunmuş doğal gaz yatakları var. Mısır açıklarında bulunan doğal gaz yatağı, enerji aktörü olabileceği kadar yüksek miktarda. Doğal olarak bu bölgeler keşfedilmiş olduğu için çok önemli.