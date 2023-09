İstanbul Başakşehir’de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

İBB'YE TEPKİ

Kaza ile ilgili Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kartoğlu paylaşımında İBB'yi göreve davet ederken, "Güvercintepe mahallemizde meydana gelen kazadan etkilenen tüm komşularımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun. Her yere metro, her yerde metro hedefinden sapan İBB yönetiminin İstanbulluyu her yerde arıza, her yerde kaza gerçeğiyle tanıştırdığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Ulaşım konusundaki tüm çağrılara kapı duvar olan İBB yönetimini gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.