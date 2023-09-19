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İstanbul Başakşehir'de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü yokuştan inerken devrildi. Olay yerinden ilk görüntüler geldi. Kazada otobüsteki biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ulaşım konusundaki tüm çağrılara kapı duvar olan İBB yönetimini gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 16:52
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İstanbul Başakşehir’de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde İETT'ye bağlı körüklü otobüs devrildi. Rampa çıkarken geri geri kayarak devrilen otobüste 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mk11 Olimpiyatköy metro - Kayaşehir - Güvercintepe seferini yapan İETT otobüsü rampa çıkarken bir anda geri geri kaymaya başladı.

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İstanbul Başakşehir’de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

Bir sitenin duvarına çarpan otobüs daha sonra yol kenarındaki arsaya devrildi. Bu sırada yolda ilerleyen araçlar da büyük tehlike atlattı.

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İstanbul Başakşehir’de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

Kazadan sonra otobüste adeta can pazarı yaşandı. Otobüste bulunan yolcular kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralı yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İstanbul Başakşehir’de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

İBB'YE TEPKİ
Kaza ile ilgili Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kartoğlu paylaşımında İBB'yi göreve davet ederken, "Güvercintepe mahallemizde meydana gelen kazadan etkilenen tüm komşularımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun. Her yere metro, her yerde metro hedefinden sapan İBB yönetiminin İstanbulluyu her yerde arıza, her yerde kaza gerçeğiyle tanıştırdığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Ulaşım konusundaki tüm çağrılara kapı duvar olan İBB yönetimini gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Başakşehir’de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, körüklü otobüsün rampadan kayarak sitenin duvarına çarpıyor. Kaymaya devam eden otobüs metreler sonra devrilerek yan yatıyor.