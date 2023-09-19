19 Eylül 2023, Salı
İstanbul Başakşehir'de İETT kazası! Yokuştan inerken devrildi: Yaralılar var
Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsü yokuştan inerken devrildi. Olay yerinden ilk görüntüler geldi. Kazada otobüsteki biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Ulaşım konusundaki tüm çağrılara kapı duvar olan İBB yönetimini gerekli tedbirleri almaya davet ediyorum." dedi.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 16:52
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