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Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.09.2023
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Büyükçekmece’de İETT otobüsü alev alev yandı

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Yangin itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 18.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki İETT'ye ait otobüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı.

KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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