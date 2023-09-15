İBB'nin "sabotajcı" ilan ettiği Tarkan Semiz A Haber'de iftirayı belgeleriyle çürüttü: Yargı önünde hesaplaşacağız

Sosyal medyadan kırpılmış ve montajlanan görüntüleri servis eden Ongun, "Malum siyasi akıl ve malum kanal işbirliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru." paylaşımı ile A Haber'e alçakça saldırdı.

İFTİRAYAN UĞRAYAN VATANDAŞ A HABER'DE

A Haber'in yaptığı bu haber sonrası İBB'nin "sabotajcı" dediği İstanbullu o anları A Haber'e anlattı.

Tarkan Semiz, "50 yaşındayım, çocuklarım var, sabotajcı da ahlaksız da sizsiniz" dedi.