İBB'nin "sabotajcı" ilan ettiği Tarkan Semiz A Haber'de iftirayı belgeleriyle çürüttü: Yargı önünde hesaplaşacağız
İstanbul'da pek çok noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri ile asansörleri hizmet vermiyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Hüseyin Koçak vatandaşların şikâyetlerini yerinde incelerken CHP’li İBB ise kırpılan görüntülerle oradan geçen vatandaşları sabotajcı ilan etmişti. O isimlerden Tarkan Semiz A Haber'e ulaştı. Semiz, kendisine atılan iftirayı belgeleriyle çürüttü ve “Yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.
Görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yürüyen merdivenlerin çalışmadığını açık etti.
İstasyon amiri 2. kapıda bulunan yürüyen merdiven arızalı olması sebebiyle yürümek zorunda kaldı.
A Haber ekibi yaşananları ve skandalı ekranlara taşırken İBB yetkililer tarafından engellenmeye çalışıldı.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameramanı Hüseyin Koçak'la vatandaşların şikayetlerini yerinde incelerken İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı.
ONGUN'DAN A HABER'E "SABOTAJ" İFTİRASI
Bu da yetmezmiş gibi kırpılan görüntülerle A Haber'e İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun tarafından bir de iftira atıldı.
Sosyal medyadan kırpılmış ve montajlanan görüntüleri servis eden Ongun, "Malum siyasi akıl ve malum kanal işbirliği belgelendi. Dertleri İstanbulluların huzuru." paylaşımı ile A Haber'e alçakça saldırdı.
İFTİRAYAN UĞRAYAN VATANDAŞ A HABER'DE
A Haber'in yaptığı bu haber sonrası İBB'nin "sabotajcı" dediği İstanbullu o anları A Haber'e anlattı.
Tarkan Semiz, "50 yaşındayım, çocuklarım var, sabotajcı da ahlaksız da sizsiniz" dedi.
"HESAPLAŞACAĞIZ"
Semiz, kendisine atılan iftirayı belgeleriyle çürüttü ve "Yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerine yer verdi.
İBB'nin kendisini hedef almasına anlam veremeyen Semiz, "Benim çocuklarım var, sabotajcı da ahlaksız da sizsiniz" şeklinde konuştu.
"SABOTAJ" İFTİRASI BÖYLE ÇÖKTÜ!
Semiz "Konuşturmadılar, sabotajcı ilan ettiler, 2 dakika konuşamadım" dedi.
İŞTE BELGELER PAZAR GÜNÜ SAAT 13:42"
Telefonunda saat saat görüşmelerini açıklamak zorunda bırakılan Semiz, İBB'yi ve Murat Ongun'u yerin dibine sokarak "Sabotaj dedikleri an çocukluk arkadaşımla konuşuyordum. İşte belgeler, şimdi ne yapacaksınız? Pazar günü saat 13:42" cümlesini kurdu.
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