İBB’de çözüm yok algı var: Bozuk merdivenlere kılıf aradı iftira attı! Kendi çalışanı yalanı ortaya çıkardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan CHP’li Ekrem İmamoğlu, son zamanlarda artan ulaşım sorunlarına çözüm bulamıyor. Vatandaşların tepkilerini çeken sorunlar büyürken İmamoğlu çözüm üretmek yerine kılıf bulmayı tercih ediyor. Altunizade'deki metro istasyonunda vatandaşların yaşadığı mağduriyeti haberleştiren A Haber'e, İBB’den çirkin 'sabotaj' iftirası geldi. Gerçek kısa sürede ortaya çıkarken İBB’nin yalan kurgusu ve algısı kendi çalışanları tarafından gözler önüne serildi. İBB'nin montajlı sabotajı A Haber'de detaylarıyla paylaşıldı.
İstanbul'da birçok noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri çalışmıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, şikayetleri yerinde incelerken, İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kaldı. Vatandaşın sorununu haberleştirerek mesleki görevini yapan A Haber muhabiri üzerinden İBB sosyal medyada büyük bir kara propaganda yürüterek karalama kampanyası gerçekleştirdi.
"İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" ifadeleriyle algı operasyonuna kalkışan İBB'yi ise kendi çalışanlarının itirafları yalanladı.
İBB ÇALIŞANLARI ARIZAYI KABUL ETTİ
Metrodaki İBB görevlileri A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken, Karataş'ın 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" yanıtını verdi.
İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, A Haber'in videosunun tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.
'EKİPLER ÇALIŞIYOR' DEDİLER YALAN ÇIKTI!
İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine A Haber'in ısrarlı takibi neticesinde ortaya çıktı. 'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.
Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.
İBB'NİN "MONTAJLI SABOTAJ" YALANI
"İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" ifadeleriyle algı operasyonuna kalkışan İBB'yi ise kendi çalışanlarının itirafları yalanladı.
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