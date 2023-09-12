İBB’de çözüm yok algı var: Bozuk merdivenlere kılıf aradı iftira attı! Kendi çalışanı yalanı ortaya çıkardı

Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.

İBB'NİN "MONTAJLI SABOTAJ" YALANI

"İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" ifadeleriyle algı operasyonuna kalkışan İBB'yi ise kendi çalışanlarının itirafları yalanladı.