Murat Ongun’dan A Haber’e İftira! A Haber Muhabiri Mehmet Karataş İBB’nin ‘yürümeyen merdiven’ gerçeğini belgelerle açıkladı

Mehmet Karataş, "Milyonlarca insanın yaşamış olduğu bir kentte yürüyen merdivenler yürümüyorsa insanlar yürümek zorunda kalıyorsa bu haberdir. Belki bazı medyalar için haber değilse de bizim için haberdir. Normal şartlarda yaptığımız bir haberde bir belediye sorumluluk gösterir. Ama İBB bu gerçeği duymak yerine bu haberi önce kurguluyor sonra da sabotajlıyor." dedi.

"ONGUN VE EKİBİ İYİ KURGUCUDUR"

Mehmet Karataş, "2 gün önce yapıldı haber. Gittiğimizde çalışmıyordu merdiven. Aslında Murat Ongun ve ekibi iyi kurgucudur. Gerçeklerin açığa çıkmak için bir huyu var. İlk göreve geldiklerinde yalanı İstanbul'a söylediler. Fazilet Durağı konusunda da yalan söyleyip özür dileyemediler. Biz İstanbulluların mağduriyetini konuşmayalım ama yalanlarını konuşalım. Bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.