Murat Ongun’dan A Haber’e İftira! A Haber Muhabiri Mehmet Karataş İBB’nin ‘yürümeyen merdiven’ gerçeğini belgelerle açıkladı
İstanbul'da peç çok noktada metro ve metrobüslerin yürüyen merdivenleri ile asansörleri hizmet vermiyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameramanı Hüseyin Koçak’la vatandaşların şikayetlerini yerinde incelerken İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kalmıştı. Bu da yetmezmiş gibi kırpılan görüntülerle A Haber’e İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun tarafından bir de iftira atıldı. Karataş, İBB’nin ‘yürümeyen merdiven’ gerçeğini canlı yayında belgeleriyle gözler önüne serdi. Karataş, "İBB, dürüstse görüntüleri saatiyle versin. Biz o gençlerden önce mi oradaydık? Sonra mı? Murat Ongun montaj yaparak gerçekleri İstanbullulardan saklayamaz. Gençlerin tek suçu yürümeyen merdiven gerçeğini ortaya çıkarmaktı." dedi. Ayrıca Karataş, İBB bugün '2. Fazilet Durağı' skandalına imza atmıştır. A Haber'e asla engel olamayacaklar. Biz gerçekleri anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminde mega kent İstanbul, ulaşım alanında sıkıntıları yaşıyor.
Yanan ve denize uçan İETT'ler, pek çok kez yollarda kalan metrobüsler ve bütün bunların yanında yürümeyen merdivenler ve çalışmayan asansörler var.
CHP'li İBB yönetimi ulaşım için adeta bir çile oldu. A Haber ekipleri de şikayetleri yerinde incelemek için sahaya indi.
Ekiplerimiz yaşananları ekranalar taşırken İBB yetkililer tarafından engellenmeye çalışıldı.
A Haber muhabiri Mehmet Karataş kameramanı Hüseyin Koçak'la vatandaşların şikayetlerini yerinde incelerken İBB yetkililerinin engellemelerine maruz kalmıştı.
ONGUN'DAN A HABER'E "SABOTAJ" İFTİRASI
Bu da yetmezmiş gibi kırpılan görüntülerle A Haber'e İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun tarafından bir de iftira atıldı.
Karataş, İBB'nin 'yürümeyen merdiven' gerçeğini canlı yayında belgeleriyle gözler önüne serdi.
KARATAŞ'TAN İBB'YE ÇAĞRI: SAATİYLE VERİN!
A Haber muhabiri Karataş, "İBB, dürüstse görüntüleri saatiyle versin. Biz o gençlerden önce mi oradaydık? Sonra mı? Murat Ongun montaj yaparak gerçekleri İstanbullulardan saklayamaz. Gençlerin tek suçu yürümeyen merdiven gerçeğini ortaya çıkarmaktı." dedi.
Suçlanan gençler ise "A Haber'den 40 dakika önce oradaydık" açıklamasını yapmıştı.
Öte yandan İBB'nin iddiada bulunduğu metro kapılarının farklı olduğu ortaya çıktı.
"İBB'DEN '2. FAZİLET DURAĞI' SKANDALI"
Ayrıca Karataş, İBB bugün '2. Fazilet Durağı' skandalına imza atmıştır. A Haber'e asla engel olamayacaklar. Biz gerçekleri anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Mehmet Karataş, "Milyonlarca insanın yaşamış olduğu bir kentte yürüyen merdivenler yürümüyorsa insanlar yürümek zorunda kalıyorsa bu haberdir. Belki bazı medyalar için haber değilse de bizim için haberdir. Normal şartlarda yaptığımız bir haberde bir belediye sorumluluk gösterir. Ama İBB bu gerçeği duymak yerine bu haberi önce kurguluyor sonra da sabotajlıyor." dedi.
"ONGUN VE EKİBİ İYİ KURGUCUDUR"
Mehmet Karataş, "2 gün önce yapıldı haber. Gittiğimizde çalışmıyordu merdiven. Aslında Murat Ongun ve ekibi iyi kurgucudur. Gerçeklerin açığa çıkmak için bir huyu var. İlk göreve geldiklerinde yalanı İstanbul'a söylediler. Fazilet Durağı konusunda da yalan söyleyip özür dileyemediler. Biz İstanbulluların mağduriyetini konuşmayalım ama yalanlarını konuşalım. Bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.
SABOTAJ İFTİRASI ATILAN GENÇLER: A HABER'DEN 40 DAKİKA ÖNCE ORADAYDIK
Karataş, "Murat Ongun'un görüntüleri Giriş 1. Biz haberi Giriş 2'de yapıyoruz. 1. giriş kurgu yaptıkları 2. giriş bizim haberi yaptığımız arızalı merdiven. Sizin gençlerin durdurduklarını iddia ettiğiniz merdivenle bizim haber yaptığımız giriş farklı. İddialarında A Haber ekibi orada hazır bekliyordu deniyor. Biz orada hazır bekliyorsak biraz olsun dürüstseniz gerçeğin arkasında duruyorsanız. Neden güvenlik kameralarının saatlerini de paylaşmıyorsunuz. Zatan gençler de biz sizden 40 dakika önce oradaydık diyorlar. 1 numaralı kapıyı verip sabotaj yalan yapıyorlar. Biz ikinci kapıdayız. Çalışmayan merdivenle durdurulduğunu iddia ettikleri merdivenler farklı kapılarda. Görevliye soruyorum butona basın açın arızalı diyorlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu gençlerin olduğu yerde bizim bir tane görüntümüzü versinler." sözlerini kullandı.
"MERDİVENLER FARKLI! SAATLERİ YOK"
Karataş, "Altunizade metrosu aynı zamanda bir alt geçittir. Karşı tarafa geçmek istiyorsanız oradan geçersiniz. Oradaki bir vatandaşı sabotajcı olarak ilan ettiler. Kendisini sabotajcı olarak ilan ettiler. Bu beyefendi ile işbirliği yaptığımızı iddia ediyorlar. Hem saboajcı deyip hem de yüzünü vermedik diyorlar. Kapılar farklı. Merdivenler farklı. Saatleri yok. Koca bir yalan. İstanbullulara soruyorum yürümeyen merdivenlere şahit misiniz? Ekipler aşağıda tamir ediyor denmesine rağmen aşağıda çalışmanın olmadığını da görüntülendi." cümlesini kurdu.
İŞTE İBB'NİN "MONTAJLI SABOTAJ" YALANI
"İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin" ifadeleriyle algı operasyonuna kalkışan İBB'yi ise kendi çalışanlarının itirafları yalanladı.
YÜRÜMEYEN MERDİVEN ARIZASINI KABUL ETTİLER
Metrodaki İBB görevlileri A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ı bölgeden uzaklaştırmak isterken, Karataş'ın 'Merdivenler yürüyor/çalışıyor mu?' sorusuna "Merdivenler için şimdi ekip geldi. Arızayı giderecek. Arızalıydı" yanıtını verdi.
İBB kurgu videosunda 'sabotaj' iftirası atarken, A Haber'in videosunun tamamı izlendiğinde İBB'nin kendi görevlisinin bile metronun bozuk olduğunu kabul etmesi ise tüm gerçeği gözler önüne serdi.
"EKİPLER ÇALIŞIYOR" DEDİLER YALAN ÇIKTI!
İBB görevlisinin 'ekipler çalışıyor' yalanı ise yine A Haber'in ısrarlı takibi neticesinde ortaya çıktı.
'Aşağıda çalışıyor' denilen ekiplerin yürüyerek metro bölgesine geldiği görüldü.
Asansör için gelen ekipler A Haber mikrofonlarına, "Arıza için geldim. Üniteyi bariyerleyeceğim şu an. Ondan sonra müdahale gerçekleştireceğim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 22 Eylül BİM aktüel ürünler Kataloğu: BİM’e Samsung şarj aleti, 8.5 L airfrryer, tül, perde, traş makinesi, tabureli sandalye geliyor!
- KPSS 55 puan ile personel alımı yapacağını duyurdu! Mimar, Eğitmen, Tekniker, Sağlık Teknikeri ve Mühendis alımı başvuru şartları
- DHMİ en az 70 KPSS puan ile alım yapacağını ilan etti! İşte başvuru şartları ve ekranı…
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuruları bu sene ne zaman başlayacak?
- Eylül ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? 2023 Eylül ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK rakamları...
- Tarihe damgasını vurmuş liderler! Bu fotoğrafları ilk defa göreceksiniz! Enver Paşa, II. Abdülhamid, Mustafa Kemal Atatürk...
- Diyanet açıkladı! Hac ön kayıtlar ne zaman, nasıl başvurulur? 2024 Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? e-Devlet Hac işlemleri...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta puan durumu! 12 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Acun Ilıcalı açıkladı! Turabi Survivor All Star'da var mı, olacak mı? Turabi Çamkıran kimdir, Survivor'a mı katılacak?
- Uzman isim rakam verdi! OVP sonrası yeni tahmin geldi! Gram altın o seviyede kritik olacak! 2000 TL üstü...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Tip1, Tip2, Tip3...