İstanbullunun yürümeyen merdiven çilesi! İBB çaresiz

SABAH muhabirleri, metro ve metrobüs hatlarında yaşanan sorunları, durakları tek tek dolaşarak yerinde tespit etti. Beylikdüzü-Cevizlibağ arasındaki 26 Metrobüs durağından; Beylikdüzü Belediye, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, İncirli ve Zeytinburnu olmak üzere 6'sında asansör ve yürüyen merdiven bulunmuyor. Kalan 20 durakta ise 3'ü yürüyen merdiven, 4'ü asansör olmak üzere 7 noktada arıza tespit ettik.