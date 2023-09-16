Kılıçdaroğlu’nun siyasi karnesi! Seçimleri kaybetti kurultayları kaybetti!

Muharrem İnce, 3 Şubat 2018'deki Kurultay'da da genel başkanlık için yarıştı. 447 delegenin destek verdiği İnce, kendisinden 343 oy fazla alan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha yenildi. Bir yıl sonra Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplayan İnce, yeter sayıyı bulamadığı için amacına ulaşamadı. Daha sonra da CHP'den istifa ederek memleket partisini kurdu.