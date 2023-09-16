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Kılıçdaroğlu’nun siyasi karnesi! Seçimleri kaybetti kurultayları kaybetti!

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Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Kılıçdaroğlu’nun siyasi karnesi! Seçimleri kaybetti kurultayları kaybetti!

CHP'deki genel başkanlık yarışı ana muhalefet partisindeki kurultayları akıllara getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu girdiği tüm seçimleri kaybetti ancak kurultaylardan zaferle ayrıldı.

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerinde büyük mağlubiyet yaşayan CHP'deki değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenerek, "Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi." dedi.

Özgür Özel'den dakikalar sonra ise Örsan Öymen CHP koltuğu için adaylığını açıkladı. Öymen, "Ne yazık ki partimiz statükocularla, sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. Mutlaka bir üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol 6 ok yoludur. Bu yolu açmak için CHP genel başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve bunu ilan ediyorum" dedi.

13 yıldır CHP'nin başında oturan partinin liderliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 2 rakip birden çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun desteğini alan Özgür Özel, TSK'yı hedef almaya kalkışan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkmasıyla ilk adımıyla tepkileri topladı. CHP'de 3 adaylı yarış akıllara geçmişte yaşanan kurultayları akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu girdiği tüm seçimleri kaybetti ancak kurultayları kazandı. Partideki ulusalcıları tasfiye ederek oluşturduğu delege yapısı ile en dişli rakibi Muharrem İnce'yi iki kez yendi.

Muharrem İnce, ilk kez 2014 yılında yapılan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday oldu. İnce 415 delegenin oyunu alırken, Kılıçdaroğlu 740 oyla yeniden genel başkan seçildi.

Muharrem İnce, 3 Şubat 2018'deki Kurultay'da da genel başkanlık için yarıştı. 447 delegenin destek verdiği İnce, kendisinden 343 oy fazla alan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha yenildi. Bir yıl sonra Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplayan İnce, yeter sayıyı bulamadığı için amacına ulaşamadı. Daha sonra da CHP'den istifa ederek memleket partisini kurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAZANDIĞI KURULTAYLAR

22 Mayıs 2010 -33. Olağan kurultay (Rakipsiz)

17 Temmuz 2012- 34. Olağan Kurultay (Rakipsiz)

5 Eylül 2014 -18. Olağanüstü Kurultay (Rakip Muharrem İnce)

16 Ocak 2016- 35. Olağan Kurultay (Rakipsiz)

3 Şubat 2018- 36. Olağan Kurultayı (Rakip Muharrem İnce)

25 Temmuz 2020- 37.Olağan Kurultay (Rakipsiz)

KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER

-12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu

-12 Haziran 2011 Genel Seçimler

-30 Mart 2014 Yerel Seçimler

-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

-7 Haziran 2015 Genel Seçimler

-1 Kasım 2015 Erken Genel Seçim

-16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu

-24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi

-31 Mart 2019 Yerel Seçim

-14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi

Kılıçdaroğlu ağır seçim yenilgilerine rağmen koltuğunu bırakmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Unutmayın uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır, bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü." demişti.

Siyasi karnesi! Yeni rakipler eski terane SİYASİ KARNESİ! YENİ RAKİPLER ESKİ TERANE
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