2 milyon işletmeye asgari ücret desteği! Ayrıntılar netleşti | Kimler yararlanacak?
Yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlandığı 500 liraya çıkan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. 6 ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak.
Giriş Tarihi: 25.07.2023
06:56
Asgari ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZEL SEKTÖRE VERİLİYOR Asgari ücretin 11 bin 402 liraya (brüt 13 bin 414 lira) yükselmesinin ardından 400 liralık asgari ücret desteği de 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 500 liraya çıktı.
Özel sektöre verilen asgari ücret desteği, SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanacak. Destekten yararlanmak için işletmenin SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor.
EMEKLİ ÇALIŞANLARI KAPSAMIYOR Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında sigortalı ve çırak-stajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için destek verilmeyecek.
Bu yıl ilk defa SGK'da işyeri dosyası açtıran işyerinden prime esas kazanç tutarına bakmadan, bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 16.66 lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteği verilecek. Sağlanacak destek nakit olarak değil işverenlerin Kurum'a ödeyeceği sigorta priminden mahsup edilecek.