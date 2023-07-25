2 milyon işletmeye asgari ücret desteği! Ayrıntılar netleşti | Kimler yararlanacak?

Bu yıl ilk defa SGK'da işyeri dosyası açtıran işyerinden prime esas kazanç tutarına bakmadan, bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 16.66 lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteği verilecek. Sağlanacak destek nakit olarak değil işverenlerin Kurum'a ödeyeceği sigorta priminden mahsup edilecek.