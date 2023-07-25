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2 milyon işletmeye asgari ücret desteği! Ayrıntılar netleşti | Kimler yararlanacak?

Yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlandığı 500 liraya çıkan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. 6 ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı, gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.07.2023 06:56
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2 milyon işletmeye asgari ücret desteği! Ayrıntılar netleşti | Kimler yararlanacak?

Asgari ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 milyon işletmeye asgari ücret desteği! Ayrıntılar netleşti | Kimler yararlanacak?

ÖZEL SEKTÖRE VERİLİYOR

Asgari ücretin 11 bin 402 liraya (brüt 13 bin 414 lira) yükselmesinin ardından 400 liralık asgari ücret desteği de 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 500 liraya çıktı.

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2 milyon işletmeye asgari ücret desteği! Ayrıntılar netleşti | Kimler yararlanacak?

Özel sektöre verilen asgari ücret desteği, SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanacak. Destekten yararlanmak için işletmenin SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor.

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2 milyon işletmeye asgari ücret desteği! Ayrıntılar netleşti | Kimler yararlanacak?

EMEKLİ ÇALIŞANLARI KAPSAMIYOR

Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında sigortalı ve çırak-stajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için destek verilmeyecek.

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2 milyon işletmeye asgari ücret desteği! Ayrıntılar netleşti | Kimler yararlanacak?

Bu yıl ilk defa SGK'da işyeri dosyası açtıran işyerinden prime esas kazanç tutarına bakmadan, bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 16.66 lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteği verilecek. Sağlanacak destek nakit olarak değil işverenlerin Kurum'a ödeyeceği sigorta priminden mahsup edilecek.