14 Eylül 2023, Perşembe
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Asgari ücrete 2 formül! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Orta Vadeli Programda enflasyon tahmini değişti ve yüzde 65’e çıktı. Gözler ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Emekliye ara zam olacak mı? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.