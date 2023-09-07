Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! Ocak 2024’te en düşük: 14.036 TL cepte! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!

Türkiye'nin ekonomik yol haritasını çizen Orta Vadeli Program, 2023 yılı için enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıkladı. Bu tahmin, memur maaşları, emekli maaşları ve sosyal desteklerin Ocak zamları için önemli bir ipucu sunuyor. Enflasyon, bu zamların belirlenmesinde en kritik faktör olacak. Asgari ücretin tespiti için ise 4 farklı formül masaya yatırılacak ve enflasyonun seyrine göre bu formüllerden biri seçilerek asgari ücret yeniden belirlenecek.