07 Eylül 2023, Perşembe
Asgari ücrette 4 farklı zam rotası hesaplandı! Ocak 2024'te en düşük: 14.036 TL cepte! 7.9 milyon işçiye maaş tablosu: Tıkla-öğren!
Orta Vadeli Program'ın 2023 yılı enflasyon tahmininin yüzde 65 olması önümüzdeki dönemde memur, emekli ve sosyal destek zamlarının yanı sıra asgari ücretin de artışının bu tahmine bağlı olacağını gösteriyor. Ancak sadece Ocak ayındaki artışlarla sınırlı kalmayacak. Asgari ücret, enflasyonun yanı sıra bir dizi faktöre dayalı olarak belirlenecek.İşte 4 farklı zam haritası...
Giriş Tarihi: 07.09.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 13:20
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