Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak?
SGK ile ilgili en düşük emekli maaşı için ara zamlar gelecek. Emekli maaşı düzenlemesi için bütçe çalışmaları sürüyor. Ekim ayı yaklaşırken 'En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en düşük emekli maaşı için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Emekli maaşı zammı için TBMM'nin açılmasıyla beraber harekete geçilmesi bekleniyor. Peki ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla beraber emekliye zam düzenlemesi için detaylar netleşmeye başlayacak. Burada Hazine destekli 7.500 TL olarak en düşük emekli maaşı için bütçe çalışmaları devreye girecek. 2023 yıl sonuna kadar emekli maaşı zammı için adım atılması bekleniyor.
1. Ara zam ile en düşük emekli maaşı artacak
2. Ocak zammı ile milyonların alım gücü iyileştirilecek
En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor. Emekliye zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarının neticelenmesi sonrası taslak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memurlara verilecek zamların emeklilere de verileceği konusunda sinyali verdi. Yaptığımız hesaplara göre Ocak ayında memurlar, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber 6 aylık enflasyonun yaklaşık 10-12 puan üzerinde maaş zammı alacak.
Faruk Erdem'in canlı yayındaki değerlendirmeleri:
"Tabi Orta Vadeli Program açıklandı ve enflasyon öngörüsü yüzde 65 olarak belirlendi. Biz bunun ardından hesaplar yaptık ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Belediye Başkanı Mehmet Şimşek emeklilerle ve ücretliler için açıklamalar yaptı. Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödeneceğini SGK ve Bağ-Kur içinde bir denge sağlanacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir talimat var. En düşük emekli maaşından başlamak üzere emekli maaşlarıyla ilgili çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılıyor. Bizim de bir ara zam beklentimiz vardı, taban maaşla ilgili ekim ayında zam olacağı açıklandı. Mehmet Şimşek ücretlere zamdan ziyade enflasyonla mücadele kazanılırsa aslında alım gücünün artacağına işaret etti. Netice de maaşları artıyorsanız enflasyon yüksek seyrediyorsa yapılan zamlar da enflasyonla gitmiş oluyor. Öncelik enflasyonla mücadele.
7 bin 500 TL olan taban maaşın bunun yükseltilerek asgari ücrete yaklaştırılması ya da asgari ücretle eşitlenmesi gibi bir çalışma söz konusu. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65, 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından 6 aylık enflasyon onların artışını gösteriyor. 2 aylık enflasyonu hesaplamıştık, yüzde 19,44 cepte. Yüzde 37.76 ise yüzde 65 göre yapılmış bir tahmin. Buradan memura enflasyon farkı yüzde 29,96 olarak çıkıyor. Ocak ayında memur zammı yüzde 49,46 zam olacak. Cevdet Yılmaz bir denge sağlanacağını söyledi. Burada emekliye yüzde 37,76'lık oranı memur ile aynı seviyeye getirilecek. Bunların üzerinde bir de yüzde 10-12 refah payı gelirse emeklilerin ocak zammının yüzde 50'nin üzerinde olacağını söyleyebiliriz.
İşte bu ortaya çıkan rakamlara bakarsak ocak ayında en düşük memur zammı 32 bin 907 TL'ye çıkıyor. En düşük memur emeklisi maaşı da 14 bin 762 TL olacak. Tabi bunların içinde refah payı olmadan yapılmış hesaplar.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37,76'lı zam oranına göre hesaplama yaparsak 7 bin 500 TL olan emekli maaşı 10 bin 332 lira olacak. Mevcut maaşı 8 bin TL olan emekli maaşı yüzde 37,76'lı maaş artışı ile 11 bin 82 TL olacak. 9 bin lira olan emekli maaşı ise yüzde 37,76'lı zam ile 13 bin 389 liraya çıkmış olacak. Taban maaş ve bunun altında olan kök maaş ile ilgili çalışmada devam ediyor. Ekim ayında Meclis açıldığında gündeme gelecek. Taban maaşın arttırılması söz konusu."
EMEKLİYE VE MEMURA YENİ ZAM
OVP enflasyon tahmini: Yüzde 65
İki aylık enflasyon: Yüzde 19.44
6 aylık enflasyon tahmini: Yüzde 37,76
Memura enflasyon farkı: Yüzde 29.96
Ocak memur zammı: 49,46
En düşük memur maaşı: 32.907 TL
En düşük memur emeklisi: 14.762 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Eylül ayı Aile Destek Paketi sorgulama ekranı! 850 - 1250 TL Aile Destek ödemesi ne zaman, ayın kaçında yatar?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, ödendi mi? Ziraat Bankası ödeme...
- SAĞLIK BAKANLIĞI DHY KURA CANLI İZLE! 13 Eylül 2023 DHY 112. dönem atama kura çekimi sonuçları nihai isim listesi!
- Rebiülevvel ayı tarihleri 2023 | Rebiülevvel ayı nedir, ne zaman, faziletleri neler? 12 gecesi hangi tarihte?
- GSB SON DAKİKA DUYURU SAYFASI! KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023-24? e-Devlet sorgulama ekranı (turkiye.gov.tr)
- Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı hangi telefonlarda geçerli? İşte markalar...
- DGS EK TERCİH KILAVUZU PDF İNDİR 2023 | ÖSYM DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması...
- Açık Lise geçiş şartları 2023 | Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
- GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı 2023 | 11 bin 445 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- İŞKUR'dan 15 yaşını doldurana aylık 12.542 TL maaş! 3-6-9 ay boyunca günlük kazanç! İEP www.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve şartları...
- Emekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!
- iPhone 15 Pro Max tanıtıldı! İşte iPhone 15 Pro Max Özellikleri ve fiyatı