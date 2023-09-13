Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak?

En düşük emekli maaşı için çalışmalar sürerken, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi de masada bulunuyor. Emekliye zam düzenlemesi için bütçe çalışmalarının neticelenmesi sonrası taslak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memurlara verilecek zamların emeklilere de verileceği konusunda sinyali verdi. Yaptığımız hesaplara göre Ocak ayında memurlar, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber 6 aylık enflasyonun yaklaşık 10-12 puan üzerinde maaş zammı alacak.