Yalanlanan MTV sözlerini Başkan Erdoğan'ı hedef almak için tekrarladı! Moderatör uyarınca rezil oldu: Öyle her şeye inanmayın siz
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Türkiye asrın felaketini yaşarken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan depremin Türkiye ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu açıklarken, devlet deprem bölgesindeki durum nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 'tek seferlik' olarak bu yıl 2 kez alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası CHP'nin sosyal medya trolleri Başkan Erdoğan'ın bu durumu eleştirdiğini ve "Araç sahibi vatandaşlardan Ek (MTV) Motorlu Taşıt Vergisi almak kabul edilemez bir durumdur" dediğine yönelik yalanı ortaya sürerek algı operasyonu yapmaya kalktı. Sonrasında bu haber yalanlanırken CHP yandaşı Sözcü TV'de olayın üzerinden günler geçmesine rağmen bu yalan tekrarlandı. Ekonomist Emrah Lafçı bu yalanı gerçekmiş gibi izleyenlere sunarken Moderatör Ebru Baki "Hocam o yalan haber. Öyle her şeye inanmayın siz." ifadelerini kullandı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
BİNLERCE VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK
Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda bina yıkıldı.
DEVLET TÜM GÜCÜYLE YARALARI SARIYOR KONUTLAR YÜKSELİYOR
Deprem sonrası devlet tüm gücüyle bölgedeki yaraları sarmaya başlarken, çok sayıda kentte depremzedeler için yapılan konutlar yükselmeye başladı. Diğer yandan bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmalar gece gündüz devam ediyor.
DEPREMİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke ekonomisine maliyetinin toplam 104 milyar dolar olarak hesaplandığını belirtti.
MTV TEK SEFERLİK 2 KEZ ÖDENİYOR
Diğer yandan devlet Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıp sonrası tek seferlik olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bu yıl 2 defa ödeneceğini duyurdu.
CHP MEDYASINDAN SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU
Bu gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde sosyal medyada alçak bir provokasyona imza atılarak Başkan Erdoğan'ın "Araç sahibi vatandaşlardan Ek (MTV) Motorlu Taşıt Vergisi almak kabul edilemez bir durumdur" dediğine yönelik çok sayıda paylaşım yapıldı.
ÇOK SAYIDA MUHALİF KANAL HABER GİBİ SUNDU
Ancak sonrasında Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmada böyle bir ifade kullanmadığı belirtilirken, bu yalan haberi çok sayıda muhalif kanalın ve haber sitesinin kullanması dikkat çekti.
GÜNLER SONRA YALANI TEKRARLADI
Olayın üzerinden günler geçmesine ve haberin yalanlanmış olmasına rağmen CHP yandaşı Sözcü TV ekranlarına konuk olan Ekonomist Emrah Lafçı bu yalanı canlı yayında tekrarladı.
ÖYLE HER ŞEYE İNANMAYIN HOCAM SİZ
Bu sözler sonrası Moderatör Ebru Baki, Lafçı'yı uyarırken "Hocam o yalan haber. Öyle her şeye inanmayın siz. Bayadır da ona inanıp trollenmişsiniz." dedi.
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