Yalanlanan MTV sözlerini Başkan Erdoğan’ı hedef almak için tekrarladı! Moderatör uyarınca rezil oldu: Öyle her şeye inanmayın siz

GÜNLER SONRA YALANI TEKRARLADI

Olayın üzerinden günler geçmesine ve haberin yalanlanmış olmasına rağmen CHP yandaşı Sözcü TV ekranlarına konuk olan Ekonomist Emrah Lafçı bu yalanı canlı yayında tekrarladı.

ÖYLE HER ŞEYE İNANMAYIN HOCAM SİZ

Bu sözler sonrası Moderatör Ebru Baki, Lafçı'yı uyarırken "Hocam o yalan haber. Öyle her şeye inanmayın siz. Bayadır da ona inanıp trollenmişsiniz." dedi.