HaberlerGaleriEmekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!
Emekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!
Türkiye'deki milyonlarca emekli, iyileştirme çalışmalarının merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan zam çalışmaları hız kesmeden devam ederken, emekliler için refah payı verilmesi ve en düşük maaşın artırılması da gündemde önemli yer tutuyor. Toplu sözleşme süreci ve açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir ipucu sağladı. İşte en düşük aylıklar...