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Haberler Galeri Emekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı! 

Emekliye Ocak zammında %37.76'lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı! 

Türkiye'deki milyonlarca emekli, iyileştirme çalışmalarının merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan zam çalışmaları hız kesmeden devam ederken, emekliler için refah payı verilmesi ve en düşük maaşın artırılması da gündemde önemli yer tutuyor. Toplu sözleşme süreci ve açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir ipucu sağladı. İşte en düşük aylıklar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.09.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 08:26
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Emekliye Ocak zammında %37.76’lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!

Türkiye'de memurların ve emeklilerin ocak zamlarıyla ilgili heyecanlı bekleyişi sürerken, yeni açıklamalar iyimser bir hava yaratıyor. Yapılan son hesaplamalara göre, emeklilere yapılacak olan zam oranlarına ek olarak, 12.24 puanı aşan bir refah payı artışı da gündemde yer alıyor. İşte ocak 2024'te emeklinin kök maaşına yapılacak zam oranına ilişkin hesaplamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye Ocak zammında %37.76’lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!

EMEKLİYE KÖK MAAŞLARA ZAM HAZIRLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en düşük emekli maaşına ilişkin son dakika açıklamalrında bulunarak, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz." dedi.

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Emekliye Ocak zammında %37.76’lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!

Hakem Kurulu Kararı, Orta Vadeli Program ve ardı ardına gelen açıklamalar, emeklilerin zam oranları hakkında önemli ipuçları sunuyor. Emekliler için öngörülen artış miktarı ve refah payı belirlemeleri gündemde yoğun bir şekilde tartışılıyor. İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Emekliye Ocak zammında %37.76’lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!

EYT düzenlemesiyle sayıları yaklaşık 17 milyonu bulan emeklilerin gündeminin ilk sırasında maaş zamları var. Hem toplu sözleşme süreci hem geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program hem de birbiri ardına yapılan açıklamalar, gözleri emeklilerin maaşlarının bundan sonra nasıl ve ne kadar artacağı konusuna çevirdi.

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Emekliye Ocak zammında %37.76’lık enflasyon ayarı! Kök maaşları 12.24 puanlık refah payı katlayacak! SGK-SSK, BAĞKUR-Tarım en düşük aylıklar hesaplandı!

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ NETLEŞTİ!

Önce toplu sözleşme süreci tamamlandı. Memur emeklilerinin memurlarla birlikte 2 yıllık zam oranları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranlarını 2024'te yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 olarak karara bağladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, tespit edilen zam oranları aşılırsa enflasyon farkı verileceği de yer aldı.