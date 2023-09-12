EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ EYLÜL 2023 | SSK, 4A, 4B maaş takvimi! Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar...

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı Eylül ayı ödeme tarihleri açıklandı. Her ay olduğu gibi bu ay da emekli maaşlarının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, 4A, 4B emekli maaşı ödeme takvimi 2023...