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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ EYLÜL 2023 | SSK, 4A, 4B maaş takvimi! Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2023 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023
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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ EYLÜL 2023 | SSK, 4A, 4B maaş takvimi! Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar...

Milyonlarca SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklisi, her ay düzenli olarak maaş alıyorlar. Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Bu sebeple, "Eylül ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusu sık sık gündeme getiriliyor. İşte, 4A,4B emekli maaşı ödeme tarihleri...

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı Eylül ayı ödeme tarihleri açıklandı. Her ay olduğu gibi bu ay da emekli maaşlarının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, 4A, 4B emekli maaşı ödeme takvimi 2023...

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor.

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