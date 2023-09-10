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Haberler Galeri Emekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...

Emekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, maaşlara yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde artık hedef enflasyon önemli bir kriter olacak. Bu yeni yaklaşım, memur ve emekliler için önümüzdeki yıl yapılacak zam hesaplamalarında etkili olacak. İşte yeni emekli kök maaş hesaplama sistemi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 09:29
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Emekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...

Milyonlarca memur ve emekli için maaş zam dönemi yaklaşırken, maaş hesaplarında önemli bir değişiklik sinyali verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre gerçekleştirileceğini duyurarak önemli bir adım attı. Bu yeni yaklaşım, gerçekleşen enflasyon değil, zam yapılacak dönemin hedef enflasyonunu temel alarak ücret artışlarının belirlenmesini öngörüyor.

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Emekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...

Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 65 olarak açıklandı. Buradan yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon da yaklaşık yüzde 38 olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak enflasyon artışını belirlerken memurlar ve memur emeklileri için ise fark ödeneceği anlamını taşıyor.

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Emekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...

Bu farkla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin Ocak artışı toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 49'u geçmiş olacak. Verilecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor.

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Emekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...

ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Yapılacak yeni hesaplamalar dönem sonundaki enflasyona göre değil zamların uygulanacağı 6 ay için hedeflenen enflasyona göre yapılmış olacak. Böylece emekliler ve memurlar oluşacak enflasyon farkından etkilenmezken maaş artışları da enflasyonun üzerinde kalacak. Bu arada refah payı uygulamasının da devam etmesi bekleniyor.

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Emekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...

ARA ZAM GELECEK Mİ?

Bu yıl için yapılan açıklamalara bakıldığında özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ekim ayında bir ara zam yapılması gündeme gelebilir. Meclis açıldığında yapılacak bir düzenleme bekleniyor. Bu düzenlemede seyyanen artış, oransal artış, taban maaş artışı ya da ikramiye gibi formüller üzerinde çalışılıyor.