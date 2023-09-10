HaberlerGaleriEmekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...
Emekli kök maaşlarında yeni reform! 6 aylık enflasyon zam hesabında sistem değişiyor! 7.000, 7.500, 8.000 TL alana 8 altın kural...
Bakan Şimşek'in açıklamasına göre, maaşlara yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde artık hedef enflasyon önemli bir kriter olacak. Bu yeni yaklaşım, memur ve emekliler için önümüzdeki yıl yapılacak zam hesaplamalarında etkili olacak. İşte yeni emekli kök maaş hesaplama sistemi...