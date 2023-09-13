BM askerleri ve KKTC güçleri arasında gerginlik yaşandı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de
Pile-yiğitler yol yapımını engellemeye çalışan BM Barış Gücü askerleri, bu kez de sınır kapısı noktasında bulunan Türk askerine saldırdı. Bölgedeki son duruma dair KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de önemli değerlendirmeler bulundu.
BM Barış Gücü askerleri, bu kez de sınır kapısı noktasında bulunan Türk askerine saldırdı. Bölgedeki son duruma dair KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de önemli değerlendirmeler bulundu. Ersin Tatar, "BM'nin Türklere farklı Rumlara farklı tutumlar var. Rumlar Ada'da ne kadar egemense biz de o kadar egemeniz. BM çifte standart uyguluyor." dedi.
Ersin Tatar'ın öne çıkan sözleri:
"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada. O da burada değerlendirmelerde bulundu. BM burada iki yüzlü davranıyor. Rumlara farklı Türklere farklı davranıyor. Rumlar bilindiği gibi Pile'den Larnaka'ya kadar ara bölgeyi de aşmak suretiyle yollar yapmışlar ve hastane inşa etmişler. Bütün bunlar olurken BM neredeydi. BM, Rum kesimini tanıyor ama bizleri tanımıyor. Onları tanıdıkları için onlara farklı bakıyorlar ve bazı şeylere göz yumuyorlar. Rumlar ara bölgenin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. O şekilde bir davranış sergiliyorlar. BM'de tüm bunlara seyirci kalıyor.
Biz de bir şey olduğunda Rum'un dediğine bakıyor ve BM onlardan çekiniyor çünkü burada bulunuşu yaptığı anlaşmaya bağlıdır. Zamanında yaşanan çatışmalar neticesinde oradaki Türkler bölgeye itildi ve sorunlar hala devam ediyor. BM hala daha 1960'lar yaşanan olayların olduğu noktada duruyor. Anacak bunun üzerinden 60 yıl geçti. Rumları Kıbrıs'ın tek hükümeti gibi tanıyor. 60 senedir Türklere bu hakkı vermiyor. Bu bir çifte standarttır."
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