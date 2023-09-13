BM askerleri ve KKTC güçleri arasında gerginlik yaşandı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de

Ersin Tatar'ın öne çıkan sözleri:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada. O da burada değerlendirmelerde bulundu. BM burada iki yüzlü davranıyor. Rumlara farklı Türklere farklı davranıyor. Rumlar bilindiği gibi Pile'den Larnaka'ya kadar ara bölgeyi de aşmak suretiyle yollar yapmışlar ve hastane inşa etmişler. Bütün bunlar olurken BM neredeydi. BM, Rum kesimini tanıyor ama bizleri tanımıyor. Onları tanıdıkları için onlara farklı bakıyorlar ve bazı şeylere göz yumuyorlar. Rumlar ara bölgenin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. O şekilde bir davranış sergiliyorlar. BM'de tüm bunlara seyirci kalıyor.