KKTC’de tansiyon yükseldi: BM Pile-Yiğitler yol yapımını engelledi! Türkiye’den sert tepki

RUMLAR AÇIKLAMADAN MEMNUN

Gazete bir başka haberinde ise GKRY'nin BM açıklamasından memnun olduğu bilgisine yer verdi. Haberde "Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi'nin 21 Ağustos Bildirisini memnuniyetle not ediyor" denildi.

Rum Phileleftheros gazetesi ise "Pile'de bir yerleşim alanına Kıbrıs Türk asıllı bir kişiye ait askeri karakol özelliğinde ev inşa edildiğini" yazdı.

Rum gazete provokatif haberinde söz konusu evin fotoğraflarına da yer verdi. Evin derme çatma görüntüsü ise Rum gazetenin iddiaları ile zıt bir görüntü çizdi.