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KKTC'de tansiyon yükseldi: BM Pile-Yiğitler yol yapımını engelledi! Türkiye'den sert tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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KKTC’de tansiyon yükseldi: BM Pile-Yiğitler yol yapımını engelledi! Türkiye’den sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yol yapma girişimi, BM barış gücü görevlileri tarafından engellendi. 25 yılı aşkın geçmişi bulunan projenin engellenme esnasında Kıbrıs Türk tarafı ile BM yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Yaşananlara Türkiye'nin tepkisi sert olurken, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama komşunun gündeminde yer aldı.

KKTC yönetiminin Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak üzere başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi nedeniyle bölgede gerginlik yaşandı. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) askerleri, bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan KKTC polisine ve yol inşaat ekibine fiziksel müdahalede bulundu.

Yaşananlara ve sonrasında gelen açıklamalara Türkiye tepkisiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Pile-Yiğitler Yolu gerginliğine ilişkin açıklamasında çarpıtma olduğunu öne sürüldü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 'Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte' ifadesine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan bu açıklama ilk olarak Yunanistan'ın gündemine giriş yapıldı. 'Ankara Kıbrıs'a meydan okuyor' başlığı ile algı yapan In.gr, haberinde şu skandal ifadelere yer verdi:
"Türk Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile'deki olaylara ilişkin kışkırtıcı bir açıklama yaparak, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nü KKTC'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçlayacak kadar ileri gitti."

Kathimerini bakanlığın 'BMGK gerçeklikten uzak' açıklamasını öne çıkardı. Proto Thema'nın başlığı ise 'Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir kez daha meydan okuyor' oldu.

Haberde "Yol çalışmaları ile ilgili duyuru bir süre önce yapılmıştı. Türkiye, barış gücünün müdahalesinin gerginliğe yol açtığını iddia etti" ifadelerine yer verildi.

RUMLAR AÇIKLAMADAN MEMNUN

Gazete bir başka haberinde ise GKRY'nin BM açıklamasından memnun olduğu bilgisine yer verdi. Haberde "Dışişleri Bakanlığı BM Güvenlik Konseyi'nin 21 Ağustos Bildirisini memnuniyetle not ediyor" denildi.
Rum Phileleftheros gazetesi ise "Pile'de bir yerleşim alanına Kıbrıs Türk asıllı bir kişiye ait askeri karakol özelliğinde ev inşa edildiğini" yazdı.

Rum gazete provokatif haberinde söz konusu evin fotoğraflarına da yer verdi. Evin derme çatma görüntüsü ise Rum gazetenin iddiaları ile zıt bir görüntü çizdi.

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