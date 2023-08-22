Dışişleri Bakanlığından BMGK’ya Pile-Yiğitler yolu tepkisi: Gerçeklerden tamamıyla kopuk...

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'ya KKTC'deki Pile Yolu konusunda sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pile-Yiğitler yolunun inşası insani bir projedir. BMGK'nın açıklaması gerçeklerden tamamıyla kopuktur." ifadelerine yer verildi.

İşte Dışişleri Bakanlığının açıklaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur. Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.