BM’nin sinsi Pile-Yiğitler Yolu planı! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar gerçekleri yüzlerine söyledi: 25 yıldır oyalıyorlar

Pile'yi Türklerden arındırmak. Baktığımızda Pile'den Rum yönetimi kontrolündeki Larnaka'ya ara bölgeden yollar geçmiş. Ara bölgede inşaat faaliyetleri yapılarak üniversite kurulmuş. Bunlar nasıl oluyor? O tarafa gelince bir şey yok ama bize gelince böyle bir tavır!"