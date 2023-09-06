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Sel kapanları ne işe yarıyor? DSİ'nin yapmış olduğu sel kapanları felaketleri nasıl önledi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.09.2023 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023
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Sel kapanları ne işe yarıyor? DSİ’nin yapmış olduğu sel kapanları felaketleri nasıl önledi?

Marmaris'te Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu sel kapanları felaketleri nasıl önledi? Sel kapanları ne işe yarıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan yüklenici firma yöneticisi Ünal Şahin anlattı.

Son yıllarda meydana gelen sel felaketleri sel kapanlarının önemi ortaya koydu. Marmaris 2021 yılında büyük bir yangın yaşamıştı. Bu yangından sonra bir sel meydana geldi. Özellikle İçmeler bölgesinde felaket yaşanmıştı.

Devlet Su İşleri tarafından bölgeye yapılan 9 sel kapanı sayesinde bu kış sel felaketlerinin önüne geçilecek. Peki Sel kapanları ne işe yarıyor? DSİ'nin yapmış olduğu sel kapanları felaketleri nasıl önledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik'in konuğu olan yüklenici firma yöneticisi Ünal Şahin anlattı.

Ünal Şahin öne çıkan sözleri:

"12 metrelik kapanlar yaptık. Enine 100 metre özelliği var. Sel noktalarından gelen materyalleri tutacak. Arkalarında 100 bin metreküplük hacimli bir alan meydana getirdik. Buralarda depolanacak ve akışı ile hız engellenecek.

Burada inşa edilen yapılar ile selin gelmesiyle önce setin arkasında birikecek sonra ön havuza geçecek ve burada hızı kesilecek. Böylece denize ulaşacak akıntılar giderilmiş olacak.

DSİ'nin kendi etüt raporlarında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde projeler ortaya çıkıyor. Bu projeler doğrultusunda yüklenici firmalar çalışmasını sunuyor. Sonrasında bunların imalatı yani yapımı başlıyor. Marmaris'te bunlar taş duvar şeklinde yapıldı. 12 metre planlama olarak yapıldı."

SEL KAPANI DENİR?

Sel kapanları taşkın akımını geçici olarak tutan, çıkış debisini küçülterek sönümleyen alçak barajlardır.

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