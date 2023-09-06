Devlet Su İşleri tarafından bölgeye yapılan 9 sel kapanı sayesinde bu kış sel felaketlerinin önüne geçilecek. Peki Sel kapanları ne işe yarıyor? DSİ'nin yapmış olduğu sel kapanları felaketleri nasıl önledi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik'in konuğu olan yüklenici firma yöneticisi Ünal Şahin anlattı.