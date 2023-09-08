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CHP'li Bülent Tezcan'dan Akşener'in sözlerine yönelik açıklama: Yapılan açıklamalara çok odaklanılmamalı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 08.09.2023 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023
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CHP’li Bülent Tezcan’dan Akşener’in sözlerine yönelik açıklama: Yapılan açıklamalara çok odaklanılmamalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerde her ilde farklı aday çıkarma kararı ve CHP'ye yönelik eleştirilerini CHP Milletvekili Bülent Tezcan katıldığı canlı yayında yorumladı. Tezcan siyaset söylenen sözleri o günün koşullarında ele almak gerektiğini ifade ederken, yapılan açıklamalara çok odaklanılmaması gerektiğini ifade etti. Akşener'in "Hiç ittifak kurmayacağız" demediğini dile getiren Tezcan "Yeni ittifak modelleri geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil her ilde farklı aday çıkaracaklarını belirtti.

"CHP'NİN ADAYINI SEÇTİRMEK İÇİN KURMADIK"

Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısında aday çıkaracaklarını belirtirken "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaparken kaybetmeyi göze aldıklarını ifade etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KESİK

Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.

"YOLLARI AÇIK OLSUN"

Akşener'in bu sözleri sonrası CHP'li isimlerde de üst üste tepkiler gelirken bugün bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Öztrak "Ben oradan yapılan açıklamalarla ilgili konuşursam, bu milletin aklını iyice karıştırır. Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." dedi.

İYİ PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ

İYİ Partinin aday çıkarması durumunda Ankara ve İstanbul'un kaybedilme ihtimali sorulan Dervişoğlu, "Mansur Bey ve İmamoğlu'nun amiri Kılıçdaroğlu'dur. Kazanacaklarına inandığımız bu iki önemli figürün belediye başkanlığını kazanmaları noktasında kaygıları olmayacaktır diye düşünüyorum." diye cevap verdi.

"KİMSE BİZE YOL HARİTASI ÇİZMEYE KALKMASIN"

Dervişoğlu ayrıca "Yeterlilik sahibi etkin adaylarımızla aziz milletimizin terazisine çıkıp tartılmak arzusundayız. Önümüze çıkacak engellerle ilgili de hazırlık yapıyoruz. Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın" diyerek CHP'ye göndermede bulundu.

CHP Milletvekili Bülent Tezcan katıldığı canlı yayında Akşener'in aldığı ittifak kararını değerlendirdi.

"SÖZLERİ O GÜN KOŞULLARINDA ELE ALIN"

Siyasette "geri dönülmez yola girildi, köprüler atıldı" yaklaşımlarını gerçekçi bulmuyorum. Siyasette söylenen sözleri o günün koşullarında ele almak lazım.

"YAPILAN AÇIKLAMALARA ÇOK ODAKLANMAYIN"

Yerel seçimlere daha çok var. Akşener'in açıklamaları sonrası tartışmalar da yükseldi. Yapılan açıklamalara çok odaklanılmamalı. İttifaklar partileri kimliksizleştirmemeli ve aynılaştırmamalı. Bu hatayı yapıyoruz. Aynı çizgide olmak zorunda değiliz.

AKŞENER "HİÇ İTTİFAK KURMAYACAĞIZ" DEMEDİ

İttifak konusunda konuşmak erken. Bundan sonra köprüler atıldı demek yanlış. Akşener'in sözlerini "2019'daki gibi bir ittifak sistemi olmayacak" tarzında okuyorum. Hiç ittifak kurmayacağız demiyor Akşener.

"YENİ İTTİFAK MODELLERİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Bütün belediye başkanlarımız çok başarılı. İttifak sistemi kurulmasa bile yerelde belediye başkanların seçmende büyük bir ittifak oluşturabilir. Seçmen kendi arasında bir ittifak yaratabilir. Yeni ittifak modelleri geliştireceğiz. Yerelde lokal ittifakları kurmak daha kolay olur.

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