İstanbul’da sel felaketinden etkilenenlere 15 bin TL yardım! Bakan Yerlikaya açıkladı: Hangi kurum ne kadar ödeme yapacak!

İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlara 15 bin TL yardım yapılacağı açıklandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sel baskınına neden oldu. Baskında yüzlerce ev ve iş yeri hasar alırken, ekipler, temizlik ve tahliye çalışmalarına devam ediyor. Valilik koordinasyonun da Kaymakamlıklar tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları ise başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ise ilk yardım açıklaması geldi.