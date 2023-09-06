İstanbul’da sel felaketinden etkilenenlere 15 bin TL yardım! Bakan Yerlikaya açıkladı: Hangi kurum ne kadar ödeme yapacak!
İstanbul’da Arnavutköy, Halkalı ve Küçükçekmece ilçelerinde sel felaketinden etkilenen herkese 15 bin TL yardım yapılacağı duyuruldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya yardıma ilişkin detayları resmi twitter adresi üzerinden herkese duyurdu. İşte 15 bin yardım ödemesine ilişkin merak edilen detaylar…
İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlara 15 bin TL yardım yapılacağı açıklandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sel baskınına neden oldu. Baskında yüzlerce ev ve iş yeri hasar alırken, ekipler, temizlik ve tahliye çalışmalarına devam ediyor. Valilik koordinasyonun da Kaymakamlıklar tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları ise başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ise ilk yardım açıklaması geldi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN SELDEN ETKİLENENLERE 15 BİN TL YARDIM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlara AFAD'dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.
İSTANBUL'DAHANGİ İLÇELERDE SEL BASKINI OLDU?
İstanbul'da dün gece Arnavutköy, Halkalı ve Küçükçekmece ilçelerinde sel felaketi meydana geldi. Söz konusu felakette 2 vatandaş hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.
15 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK VE KİMLER ALACAK?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da sel felaketinden etkilenenlere 15 bin TL yardım yapılacağını açıkladı. Konuya ilişkin çalışma devam ediyor.
Nasıl başvuru yapılacağı ve başvuru şartlarına ilişkin henüz detaylar belli olmadı. Açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
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