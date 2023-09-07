İstanbul’da selin geliş anı kamerada! Saniyeler içinde caddeler böyle suyla doldu...

MOBİLYACILAR SİTESİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi de selden hasar alan noktalardan biri oldu. Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinin camları kırılırken mobilyalar su içinde kaldı. Esnaf ve ekipler, temizlik çalışmasıyla birlikte hasar tespiti yapıyor. Dükkandaki suyun çekilmesiyle bazı dükkanların içlerinde yaklaşık 1,5 metrelik izler oluştu. Su basan dükkanların bulundığı cadde ise çamurla kaplandı.

SELİN GELİŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA!

Diğer yandan İstanbul Küçükçekmece'de bulunan mobilyacılar sitesinde selin geliş anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Giderek etkisini artıran yağmur yolları göle çevirirken, yoldan taşan su kaldırımları aşarak dükkanların içine girdi.