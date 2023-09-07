İstanbul'da selin geliş anı kamerada! Saniyeler içinde caddeler böyle suyla doldu...
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çok sayıda evi su basarken 2 vatandaş felaket sonrası hayatını kaybetti. Evlerin yanında çok sayıda iş yeri de hasar görürken Küçükçekmece'de bulunan Mobilyacılar Çarşısı'na sel sularının geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar...
İstanbul'da Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel çok sayıda ev, iş yeri ve araçta büyük hasara yol açtı.
3 İLÇEDE SU BASKINI
Kentin kuzey kesiminde dün akşam kısa sürede etkili olan yağışın ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel ve su baskınları yaşandı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Su baskınları ve selin oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çok sayıda araç, ev ve iş yerinin hasar gördüğü selde ekipler akşam saatlerinden itibaren çalışmasını sürdürüyor.
EV VE İŞ YERLERİ HASAR GÖRDÜ
Selin sürüklediği araçların birbirine çarparak durdukları, bazı araçların çevredeki ev ve iş yerlerine çarptığı görüldü. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Küçükçekçeme Belediyesi personelleri, selden etkilenen vatandaşlarla görüşerek hasar tespiti yapıyor.
MOBİLYACILAR SİTESİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ
İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi de selden hasar alan noktalardan biri oldu. Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinin camları kırılırken mobilyalar su içinde kaldı. Esnaf ve ekipler, temizlik çalışmasıyla birlikte hasar tespiti yapıyor. Dükkandaki suyun çekilmesiyle bazı dükkanların içlerinde yaklaşık 1,5 metrelik izler oluştu. Su basan dükkanların bulundığı cadde ise çamurla kaplandı.
SELİN GELİŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA!
Diğer yandan İstanbul Küçükçekmece'de bulunan mobilyacılar sitesinde selin geliş anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Giderek etkisini artıran yağmur yolları göle çevirirken, yoldan taşan su kaldırımları aşarak dükkanların içine girdi.
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