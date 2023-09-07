07 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabuller

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabuller

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Estonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti. Kabulde, Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA