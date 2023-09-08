Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi zirvesi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak

Türkiye'nin, dünyanın un ambarı olduğunu belirten Tezcan, "Bu süreçte Türkiye un sanayii verilecek görevi fevkalade şekilde yerine getirir. 32 milyon ton un işleme kapasitemiz var. 1 milyon tonu işlemek bizim için çok kolay. Bu aşamada bizlerin de desteğinin olması, dünyadaki hizmetimizi de taçlandıracaktır" diye konuştu.