Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi zirvesi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin’in Soçi’deki buluşmasında Afrika’ya tahıl gönderilmesine ilişkin aldığı karar sonrasında ilk adım atılıyor. 40 gemiyle yapılacak dev operasyonla Rusya’dan getirilecek 1 milyon tonluk tahıl, Türkiye’de un haline dönüştürülerek en yoksul Afrika ülkelerine gönderilecek.
Başkan Erdoğan, Putin ile Soçi'de gerçekleşen zirvenin ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan çıkan tahılın yüzde 44'ü Avrupa ülkelerine giderse doğal olarak Rusya buna olumlu bakmıyor. Bugünkü görüşmede Sayın Putin 1 milyon ton tahılı ihtiyacı olan Afrika ülkelerine göndermeye hazır olduklarını söyledi.
Biz de bu tahılı fabrikasyon olarak un haline getirip Afrika ülkelerine gönderebiliriz" demişti. Putin ise konuya ilişkin, "Rusya'dan 1 milyon ton tahılın imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden Katar finansmanıyla Afrika'ya gönderilmesi üzerinde çalışıyoruz" demişti.
40 GEMİLİK OPERASYON
Bu kapsamda Rusya'dan tedarik edilecek tahılın 25 bin tonluk gemilerle taşınması ve toplam 40 gemilik nakliye operasyonuyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde takvimin netleştirilmesi ile gemilerin Tuapse ve Novorossisk limanlarında tahılı yükleyebileceği belirtiliyor.
Gemiler Türkiye'ye ulaştıktan sonra özel sektöre ait un değirmenlerinde işlenecek. Unun, ilk etapta Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Eritre ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne gönderilmesi üzerinde duruluyor. Un işleme kapasitesi olmayan bu ülkelere öncelik verilmesi öngörülüyor. Çad, Libya, Cibuti, Yemen ve Etiyopya da un ulaştırılması planlanan ülkeler arasında yer alıyor.
'1 MİLYON TON TAHIL İŞLENECEK'
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, tahılın Türkiye'de una dönüştürülmesinin kendileri açısından oldukça kolay olduğunu belirterek, "Türkiye, tahıl koridorunu insani açısından çok önemsiyor. Tahıl işleme noktasında Türkiye'nin kendisine fazlaca yeten bir kapasitesi var.
Bu sene makarnalık buğdayı, mısırı ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Afrika'daki pek çok ülke gıdaya erişimde büyük problem yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tahıl koridorunun açılması için büyük fedakârlık gösteriyor. Buğdayın tonu 500 dolardan şimdi 240 dolara gerilediyse bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın rolü çok büyük" dedi.
Türkiye'nin, dünyanın un ambarı olduğunu belirten Tezcan, "Bu süreçte Türkiye un sanayii verilecek görevi fevkalade şekilde yerine getirir. 32 milyon ton un işleme kapasitemiz var. 1 milyon tonu işlemek bizim için çok kolay. Bu aşamada bizlerin de desteğinin olması, dünyadaki hizmetimizi de taçlandıracaktır" diye konuştu.
TOPLAMDA 33 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI
Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle daha önce başlatılan, ancak Rusya tarafından tek taraflı olarak sona erdirilen tahıl koridorundan toplamda 33 milyon ton tahıl taşındı. Tahıl koridorundan taşınan tahılın yüzde 24.9'u Çin, yüzde 18.51'i İspanya, yüzde 11.34'ü Türkiye, yüzde 5.96'sı İtalya, 5.60'ı Hollanda, 4.62'si Mısır, 3.24'ü Bangladeş, 2.64'ü İsrail, 2.21'i ise Tunus'a gitti.
'PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI'
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya ve Türkiye'nin Katar'ın yardımıyla 1 milyon ton tahıl tedariği konusunda prensipte anlaşmaya vardığını, teknik detayların incelenmesinin yakın gelecekte başlayacağını duyurdu. Gruşko, "Tüm temel anlaşmalar tamamlandı.
Yakın gelecekte bu tür tedariklere ilişkin planın tüm teknik yönlerini çözmek için taraflarla temasa geçeceğimizi umuyoruz" dedi. Gruşko'ya göre bir sonraki aşamada lojistik, finans, güzergâhlar, varış ülkeleri, tahıl miktarı gibi konuların ele alınması gerekiyor. Katar'ın projeye hibe yoluyla finansman katkısı sağlayacağı bildirildi.
TÜRKİYE'NİN ÇABASI MEMNUNİYET VERİCİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin toplantısında bir AP milletvekilinin, Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili sorusu üzerine, "Türkiye'nin anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.
Stoltenberg, Ukrayna tahılının dünyaya gönderilmesinin en iyi yolunun savaşın bitirilmesi olduğunu, anlaşmanın savaşın sonuçlarını azaltmaya yönelik olduğunu dile getirdi.
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