Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın programı belli oldu! G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak Hindistan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TRK" uçağıyla TSİ 16.10'da AFS Palam Askeri Havalimanı'na geldi. Havalimanında Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, buradan konaklayacağı otele hareket etti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Yeni Delhi'ye geldi.

Programın içeriğine göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.