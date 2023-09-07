Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın programı belli oldu! G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak Hindistan'da
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü programı belli oldu. Başkan Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TRK" uçağıyla TSİ 16.10'da AFS Palam Askeri Havalimanı'na geldi. Havalimanında Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, buradan konaklayacağı otele hareket etti.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Yeni Delhi'ye geldi.
Programın içeriğine göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.
Başkan Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.
ZİRVE TRAFİĞİNİ ABD'DEKİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GRUBU KURULUY'LA SÜRECEK
Erdoğan, Hindistan ziyaretinden sonra ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bulunacak. Başkan Erdoğan, 17-21 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'na katılacak.
ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasında, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Filistin ve KKTC'ye ilişkin son gelişmeler, terörle mücadele, mülteci sorunu, iklim değişikliğiyle mücadele konularına yer vermesi bekleniyor.
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