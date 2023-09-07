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Ankara kulislerini sallayan iddia! Mansur Yavaş İYİ Parti'nin Ankara adayı oldu! Mahmut Övür paylaştı: Bu iş bitti deniyor

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Ankara kulislerini sallayan iddia! Mansur Yavaş İYİ Parti’nin Ankara adayı oldu! Mahmut Övür paylaştı: Bu iş bitti deniyor

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan gerginliğini değerlendirdi. Yerel seçimlere giden yolda Akşener'in Ankara'yı çok istediğini söyleyen Övür bir de bomba kulis bilgisi paylaştı. Övür "Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak Ankara'ya aday olacağı konuşuluyor. Hatta bu işin bittiği de söyleniyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürürken, yerel seçimlerde tüm illerde ayrı adayla yarışacaklarını duyurdu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A KESİK

Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı 'korkaklar' diye suçlarken yaptığı son konuşmada "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" dedi.

BAY KEMAL'DEN 60 VEKİL TEKLİFİ

Akşener seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin seçime CHP listelerinden girmesi için 60 milletvekili teklif ettiğini de duyurdu. Akşener yaptığı açıklamada "Seçimden önce Kılıçdaroğlu geldi, size 60 vekil verelim hepimiz cümbür cemaat ortak girelim dedi. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. 4 lider Kemal Bey'in adını verdi. Ben anket sonuçlarını araştıralım, vatandaşın sesini dinleyelim dedim. Kemal Bey, 'tamam o zaman biz 5 lider imzalarız, siz imzalamayın' dedi. Masadan kalktım." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de yaşanan süreci Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında değerlendirdi.

EĞER 11 İLİ CHP'YE KAYBETTİRİRSE...

Bu kadar güvensizlik veren bir siyasi aktörün, CHP'nin kazandığı 11 ilin 7-8'ini kaybetmesini sağlarsa kendi hanesine yazacağı +2 puan onu kurtarmaz ve zaten yazamaz.

YEREL SEÇİMLERDE KENDİLERİNİ DENEYECEKLER

İYİ Parti oy potansiyelini geri döndürmeye çalışıyor ama geç kaldılar. Bu parti HDP'yi kabullenip süreci devam ettirdi ve şimdi yerel seçimlerde kendisini denemekten bahsediyor.

AKŞENER ANKARA'YI ÇOK İSTİYOR

Eğer CHP'ye 11 ili kaybederse büyük kaos olur iki parti arasında. Kurultay sonrası CHP'de neler olacağını bilmiyoruz. Meral Akşener Ankara'yı çok çok istiyor.

"YAVAŞ ADAY VE BU İŞ BİTTİ DİYORLAR"

Ankara gibi başka iller de alırsa, büyük ilçelerden de birkaç tane alırsa kendisini kurtarmaya çalışacak. Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak Ankara'ya aday olacağı konuşuluyor. Hatta bu işin bittiği de söyleniyor.

"İMAMOĞLU DA DEVREYE GİREBİLİR"

Meral Akşener bu pazarlığı o yüzden yükseltiyor. CHP İstanbul İl Kongresi, parti içindeki yürüyüşü de belli olacak. İmamoğlu eğer İstanbul Kongresi'ni kazanırsa Akşener tamamen geri dönüş yapar ve değişir. İmamoğlu ile birlikte yeni bir sürecin içine girer.

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