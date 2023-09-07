Ankara kulislerini sallayan iddia! Mansur Yavaş İYİ Parti’nin Ankara adayı oldu! Mahmut Övür paylaştı: Bu iş bitti deniyor

EĞER 11 İLİ CHP'YE KAYBETTİRİRSE...

Bu kadar güvensizlik veren bir siyasi aktörün, CHP'nin kazandığı 11 ilin 7-8'ini kaybetmesini sağlarsa kendi hanesine yazacağı +2 puan onu kurtarmaz ve zaten yazamaz.

YEREL SEÇİMLERDE KENDİLERİNİ DENEYECEKLER

İYİ Parti oy potansiyelini geri döndürmeye çalışıyor ama geç kaldılar. Bu parti HDP'yi kabullenip süreci devam ettirdi ve şimdi yerel seçimlerde kendisini denemekten bahsediyor.