İYİ Parti ile CHP arasında gerginlik tavan! Faik Öztrak'ın sözlerine Dervişoğlu'ndan yanıt: İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmayın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere tüm illerde ayrı aday çıkaracaklarını duyururken açıklamaların yankısı halen sürüyor. Akşener'in bu açıklamalarını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Yolları açık olsun" ifadelerini kullanırken, İYİ Parti'den bu sözlere de yanıt geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavvat Dervişoğlu yaptığı açıklamada "Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın" diyerek CHP'ye göndermede bulundu.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ancak sonrasında yaşanan hezimetin ardından Bay Kemal'i eleştiri yağmuruna tutan Akşener, Kılıçdaroğlu'nu nefsine yenik düşmekle suçlamış ve yerel seçimlere her ilde ayrı adayla gireceklerini ifade etti.
"CHP'NİN ADAYINI SEÇTİRMEK İÇİN KURMADIK"
Akşener Afyon'da yaptığı açıklamalarının ardından, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaparken kaybetmeyi göze aldıklarını ifade etti.
"BELKİ BİZİMKİ SEÇİLECEK"
Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
"YOLLARI AÇIK OLSUN"
Akşener'in bu sözleri sonrası CHP'li isimlerde de üst üste tepkiler gelirken bugün bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.
Öztrak "Ben oradan yapılan açıklamalarla ilgili konuşursam, bu milletin aklını iyice karıştırır. Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." dedi.
İYİ Parti'ye "Yolları açık olsun" diyen Öztrak'a yanıt, Meclis'te basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavvat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, ittifakların partilere zarar verdiğini ve ittifaklara inançlarının kalmadığını söyledi.
İYİ PARTİ'DEN YANIT GECİKMEDİ
İYİ Partinin aday çıkarması durumunda Ankara ve İstanbul'un kaybedilme ihtimali sorulan Dervişoğlu, "Mansur Bey ve İmamoğlu'nun amiri Kılıçdaroğlu'dur. Kazanacaklarına inandığımız bu iki önemli figürün belediye başkanlığını kazanmaları noktasında kaygıları olmayacaktır diye düşünüyorum." diye cevap verdi.
"KİMSE BİZE YOL HARİTASI ÇİZMEYE KALKMASIN"
Dervişoğlu ayrıca "Yeterlilik sahibi etkin adaylarımızla aziz milletimizin terazisine çıkıp tartılmak arzusundayız. Önümüze çıkacak engellerle ilgili de hazırlık yapıyoruz. Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın" diyerek CHP'ye göndermede bulundu.
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