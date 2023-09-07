İYİ Parti ile CHP arasında gerginlik tavan! Faik Öztrak’ın sözlerine Dervişoğlu’ndan yanıt: İYİ Parti’ye yol haritası tanzim etmeye kalkmayın

"YOLLARI AÇIK OLSUN"

Akşener'in bu sözleri sonrası CHP'li isimlerde de üst üste tepkiler gelirken bugün bir açıklama da CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Öztrak "Ben oradan yapılan açıklamalarla ilgili konuşursam, bu milletin aklını iyice karıştırır. Madem kendi yollarında yürüyecekler, biz de onlara yolları açık olsun diyoruz. O zaman miletimiz de düşünecektir ne yapacağını..." dedi.