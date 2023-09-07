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CHP'li Gaye Usluer'den Akşener'e 2018 göndermesi: 15 vekil verdik daha borçları bitmedi

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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CHP’li Gaye Usluer’den Akşener’e 2018 göndermesi: 15 vekil verdik daha borçları bitmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklamada yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklarken CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Akşener'in bu sözleri siyaset gündemine bomba gibi düşerken, CHP Eski Milletvekili Prof.Dr. Gaye Usluer Akşener'e sert sözlerle yüklendi. Usluer "2018'de CHP 15 vekil vererek grup kurmalarını ve seçime girmelerini sağladı. Bu nasıl ödenir bilmiyorum. Bunu bir kalemde silip "Biz borcumuzu ödedik" diyemezler. Bu para değil ki." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacaklarını ve seçimlerde her ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

"PARTİYİ CHP İÇİN KURMADIK"

Akşener katıldığı canlı yayında CHP'yi hedef alırken "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaparken kaybetmeyi göze aldıklarını ifade etti.

"BELKİ BİZİMKİ SEÇİLECEK"

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.

"60 VEKİL TEKLİF ETTİ"

Akşener seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin seçime CHP listelerinden girmesi için 60 milletvekili teklif ettiğini de duyurdu. Akşener yaptığı açıklamada "Seçimden önce Kılıçdaroğlu geldi, size 60 vekil verelim hepimiz cümbür cemaat ortak girelim dedi. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. 4 lider Kemal Bey'in adını verdi. Ben anket sonuçlarını araştıralım, vatandaşın sesini dinleyelim dedim. Kemal Bey, 'tamam o zaman biz 5 lider imzalarız, siz imzalamayın' dedi. Masadan kalktım." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler yaşanırken CHP Eski Milletvekili Prof.Dr. Gaye Usluer CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı canlı yayında İYİ Parti'yi eleştirdi.

BİZİM VEKİLLERİMİZ İYİ PARTİ'YE GİDERKEN AĞLADI

İYİ Parti henüz teşkilatlanmasını bitirmemişti ve CHP grup kurmaları adına 15 milletvekili vermeseydi 2018 seçimlerine İYİ Parti giremeyecekti. Bizim milletvekillerimiz ağladı üzüldüler İYİ Parti'ye gittikleri için.

Bu vekiller İYİ Parti'ye verilmeseydi TBMM'ye giremeyeceklerdi. O seçimde İYİ Parti yüzde 9.96 oy aldı. Seçim barajının altında kaldı ve ittifak içinde seçime girmeseydi yine kazanamıyordu.

DAHA CHP'YE BORCUNUZ VAR

2018'de CHP 15 vekil vererek grup kurmalarını ve seçime girmelerini sağladı. Bunun yanında ittifak içinde oldukları için baraja takılmayıp TBMM'ye girdiler. Bu nasıl ödenir bilmiyorum. Bunu bir kalemde silip "Biz borcumuzu ödedik" diyemezler. Bu para değil ki.

2 İLİ BIRAKTIK ONU DA KAZANAMADILAR

CHP ile bir çatı altında seçime girmeseydi baraj altında kalıp TBMM'ye giremeyeceklerdi altını kalın kalın çiziyorum. Denizli ve Balıkesir'de CHP adayları kazanabilecekken fedekarlık yapılarak İYİ Parti'ye bıraktık ama onu da kazanamadılar.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Usluer'in bahsettiği 15 milletvekili için yaptığı açıklamada "CHP'den aldığımız 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

15 vekil verdik daha borçları bitmedi "15 VEKİL VERDİK DAHA BORÇLARI BİTMEDİ"

Akşener’in gizli planı!
İYİ Parti’ye yol çizmeye kalkmayın

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