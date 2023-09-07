Arap aşiretler PKK ile savaşıyor! A Haber PKK’dan alınan köyde

Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları:

"27 Ağustos'tan beri Arap aşiretleri pek çok kırsal noktada PKK'lı teröristlerin işgal ettiği köylerde çatışmaya giriyor. Bu çatışmalar gece saatlerinde de devam ediyor. El-Masin Köyü yıllardır PKK'nın işgali altındaydı. Bu noktadan sık sık güvenli bölgelere saldırılar düzenliyorlardı. Burada çatışmalar sürüyor.