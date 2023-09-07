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Arap aşiretler PKK ile savaşıyor! A Haber PKK’dan alınan köyde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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Arap aşiretler PKK ile savaşıyor! A Haber PKK’dan alınan köyde

Suriye'nin kuzeyinde Arap aşiretler ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmalara sürüyor. Arap aşiretler onlarca köyü teröristlerden temizledi. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel Arap aşiretlerin terör örgütü PKK'dan geri aldığı o köylerden birinde. İşte tüm detaylar…

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar, Haseke, Rakka ve Münbiç kırsallarında yoğun şekilde sürüyor. PKK/YPG'nin yerinden ettiği Arap aşiretlerinin desteğiyle büyüyen mücadelede terör örgütü işgal ettiği köylerden kayıplar vererek çekiliyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında 27 Ağustos'tan bu yana 40'dan fazla köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı. Geri çekilen PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde ani baskınlarla Arap aşiretlerine zaiyat verdirmeye çalışıyor.

A Haber ekibinden Mehmet Geçgel Arap aşiretlerin terör örgütü PKK'dan geri aldığı o köylerden birinde. Savaş noktasında neler yaşanıyor? Bölgede son durum ne? Aşiretler ilerlemeye devam ediyor mu?

Mehmet Geçgel'in bölgeden aktardıkları:

"27 Ağustos'tan beri Arap aşiretleri pek çok kırsal noktada PKK'lı teröristlerin işgal ettiği köylerde çatışmaya giriyor. Bu çatışmalar gece saatlerinde de devam ediyor. El-Masin Köyü yıllardır PKK'nın işgali altındaydı. Bu noktadan sık sık güvenli bölgelere saldırılar düzenliyorlardı. Burada çatışmalar sürüyor.

PKK/YPG'li teröristler araçlarla hareket edip kaçmaya çalışıyorlar. Çatışmalar Haseke, Rakka ve Münbiç kırsallarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Münbiç şehir merkezinde PKK'ya ait sözde bir kontrol noktası Arap aşiretleri tarafından ele geçirildi. Deyrizor'da PKK'nın baskısı altındaki Arap aşiretlerinin PKK'ya karşı başlattığı savai diğer Arap aşiretlerinin katılımıyla giderek büyümeye devam ediyor.

Burada yer alan köyün belli noktalarında patlamalar meydana geliyor. Havan atışları oluyor. Bölgede pek çok köy Arap aşiretlerinin kontrolüne geçmiş durumda. 40'dan fazla köy teröristlerden temizlendi. Arap aşiretleri çatışmaların durmayacağını ve köylerden PKK'lı teröristler temizlenene kadar devam edeceğini belirtiyor. Çatışmalar pek çok bölgeye yayılıyor.

PKK'nın yerinden ettiği farklı aşiretlerin desteğiyle çatışmalar giderek büyüyor ve köyler teröristlerden temizleniyor. Arap aşiretleri kendi köylerini almak için mücadele ediyor. Geri çekilen PKK'lı teröristler gece saatlerinde kaybettikleri köyleri ani baskın yaparak almaya ve aşiretlere zayiat verdirmeye çalışıyorlar."

A Haber PKK’dan alınan köyde A HABER PKK'DAN ALINAN KÖYDE
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