Akşener'in gizli planı! Tüm sözleri danışıklı dövüş mü? Gazeteci Zafer Şahin: Kapıyı asla kapatmıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyururken partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığının altını çizdi. Akşener ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına da aday çıkaracaklarını ifade ederken, İzmir'de de Ümit Özlale'nin aday gösterileceğini duyurdu. Akşener'in bu sözlerini A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Zafer Şahin, bu sözlerin tamamen ittifakta yapılacak pazarlıkta elini güçlendirmek için kullandığı ifade etti. Şahin ayrıca Akşener'in farklı ifadeler kullanarak ittifaka asla kapıyı kapatmadığını da vurguladı.
"KAYBETMELERİNİ GÖZE ALIYORUZ"
Akşener konuya ilişkin "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.
"60 VEKİL TEKLİF ETTİ"
Akşener seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin seçime CHP listelerinden girmesi için 60 milletvekili teklif ettiğini de duyurdu. Akşener yaptığı açıklamada "Seçimden önce Kılıçdaroğlu geldi, size 60 vekil verelim hepimiz cümbür cemaat ortak girelim dedi. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. 4 lider Kemal Bey'in adını verdi. Ben anket sonuçlarını araştıralım, vatandaşın sesini dinleyelim dedim. Kemal Bey, 'tamam o zaman biz 5 lider imzalarız, siz imzalamayın' dedi. Masadan kalktım." ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'NİN ADAYI ÖZLALE
Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan ederken Ümit Özlale'nin ismini verdi. Akşener "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.
Gazeteci Zafer Şahin A Haber ekranlarında konuk olduğu Memleket Meselesi programında Meral Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi.
AKŞENER "TEKME ATIYORLAR" DEDİ O ZAMAN NEDEN MİLLETE KALP YAPIP DURDUNUZ?
İnsan gerçekten yaşananlara hayret ediyor. Akşener masadan altında tekme atıyorlardı dedi. Seçimden önce kalp işaretleri yapıyordunuz ne oldu? Seçimden sonra da çıkıp "Biz birbirimizi anlamıyorduk biz birbirimizi sevmiyorduk" diyordunuz. Madem yönetemeyeceğinizi biliyordunuz neden talip oldunuz?
YÖNETEMEYECEKLERİNİ İTİRAF ETTİLER
Çok derin anlaşmazlıklar yaşadılar. Bugün yönetemeyeceklerini itiraf ediyorlar. Hem de kendi milletvekilleri yapıyor bunu.
TEK AMACI PAZARLIK GÜCÜNÜ ARTIRMAK
Akşener "İmamoğlu ve Yavaş'a Cumhurbaşkanı yardımcısı olun" teklifini yapmadıklarını söyledi. Akşener'in bugün yaptığı açıklamalarının tek açıklaması pazarlık gücünü artırmak. İYİ Parti güçlü şekilde İzmir'i istiyor. Ümit Özlale sahaya inip çalışmaya başladı.
İYİ PARTİ İZMİR'İ CİDDİ ŞEKİLDE İSTİYOR
Geçen seçimde Balıkesir ve Denizli İYİ Parti'ye bırakıldı ama alamadılar. İzmir'i garanti görüyor İYİ Parti. Büyük ilçe belediyeler de CHP'den isteniyor.
KAPIYI ASLA KAPATMIYOR
Akşener asla kapıyı tam olarak kapatmıyor. Artık bir şekilde İYİ Parti'nin kendinisi göstermesi gerekiyor. Hep ittifaklara girildi ama bu yerel seçimde de ittifakla girilirse laf ömürleri dolmuş olur.
İYİ Parti bu oy oranıyla ittifaka mecbur. CHP, İYİ Parti kadar ittifaka mecbur değil.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'ye "Ahtapot" orta saha geliyor! Hırvat oyuncu takibe aldı! Jorginho, Fabricio Diaz derken...
- Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman açılacak?
- YKS ek tercih ekranı bugün açıldı mı 2023? YKS ek tercihler ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
- Survivor 2024 All Star ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları açıklandı mı, belli oldu mu?
- 4 gün okul 3 gün tatil son dakika gelişmesi var mı? Okullar 4 gün mü olacak?
- Emekli maaşına %65'lik oran geldi! OVP tahmini çıktı, %37.76 ile SSK - Bağkur'lu da hesap değişti ! 7.500, 8.500 TL alanlar...
- KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? KYK yurt başvuru sonuç tarihi duyuruldu mu?
- A101 aktüel ürünler kataloğu (7 Eylül 2023)! mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere, akıllı LED TV’den beyaz eşyaya birçok ürün A101’de
- Emekliye müjde sabah 07.30'da geldi! Rakamlar güncellendi, 7.500 TL ve üzeri alan SSK, Bağkur, EYT'li emekliye yatacak! 8.000, 9.000, 10.000 TL...
- Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında? Muhammed Yakut yakalandı mı, suçu ne?
- 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi olan iller çıktı! Uzmanlar açıkladı: 24 il tek tek sıralandı! Hatay, Konya, Bingöl, İstanbul, İzmir, Osmaniye...
- Bankada 50.000 - 60.000 TL'si olanlar için 32 günlük faiz kazanç tablosu! 50.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?