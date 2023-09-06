Akşener’in gizli planı! Tüm sözleri danışıklı dövüş mü? Gazeteci Zafer Şahin: Kapıyı asla kapatmıyor

İYİ PARTİ İZMİR'İ CİDDİ ŞEKİLDE İSTİYOR

Geçen seçimde Balıkesir ve Denizli İYİ Parti'ye bırakıldı ama alamadılar. İzmir'i garanti görüyor İYİ Parti. Büyük ilçe belediyeler de CHP'den isteniyor.

KAPIYI ASLA KAPATMIYOR

Akşener asla kapıyı tam olarak kapatmıyor. Artık bir şekilde İYİ Parti'nin kendinisi göstermesi gerekiyor. Hep ittifaklara girildi ama bu yerel seçimde de ittifakla girilirse laf ömürleri dolmuş olur.

İYİ Parti bu oy oranıyla ittifaka mecbur. CHP, İYİ Parti kadar ittifaka mecbur değil.