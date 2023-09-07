EYT’den emekli olamayanlar dikkat! Prim borçlanmaları iade ediliyor?

Tabi burada bir güncelleme yapılıyor ve bugünün şartları ile ödeme yapılıyor. Ama burada bir faiz işletilmesi söz konusu değil. 80'li veya 90'lı yıllarda da prim ödeseniz bu değişmiyor. Şu anda uygulanan düzenlemede yaşı doldurma şartı var. EYT'liler için yaş şartı olmadığı için onlar zaten emekliliği hak etmişler ama primleri eksik dolayısıyla isterlerse borçlanma ödemelerini ya da primlerini geri alabilirler.