EYT’den emekli olamayanlar dikkat! Prim borçlanmaları iade ediliyor?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta girişi olanların yüzü güldü, milyonlarca çalışana yaş şartsız emeklilik kapısı açıldı. O kapı prim gün şartı ve sigortalılık süresini dolduranlar için hala açık. Ama bir de prim gününü tamamlayamayanlar ve borçlanmasına rağmen emekli olmayanlar var. Borçlanmalarını geri almak isteyenler için, iade süreci başladı. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
Prim borçlanmasına rağmen emekli olamayanlar dikkat. Planlarını ve borçlanmalarını 5 bin prim gününe göre yaptılar ama emeklilik hayalleri istedikleri gibi olmadı.
PRİM GÜN ŞARTINI DOLDURAMAYANLAR NE YAPACAK?
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunup da emeklilik hayali prim gün şartına takılanlar üstelik yaptığı borçlanmaya rağmen hala emeklilik kapısını aralayamadıysanız önünüzde iki alternatif var. Çalışarak ya da isteğe bağlı sigorta ile prim günü tamamlanabilir.
Eğer bu ihtimallere de emeklilik için yeterli gelmediyse yapacağınız şey borçlandığınız miktarını sosyal güvenlik kurumundan iade talep etmek. Bunun için de bir dilekçeyle sosyal güvenlik kurumlarına iade talebinde bulunmak yeterli.
ÖDENEN TÜM PRİMLERİN İADESİ ALINABİLİR
Bir de toplu ödeme var. Orada da prim gün sayısı şartını tamamlayamayan tamamlayamayacak olan eğer yaş şartlarını tamamladılarsa o zaman SGK'dan yapılan tüm ödemeleri iade talep edebiliyorlar. Toptan ödeme için temel şart ise kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşına gelmiş olmak. Ancak toptan ödeme almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. Sosyal güvenlik sisteminin dışında kalabilirsiniz.
Konuya dair merak edilenleri Faruk Erdem şöyle anlattı:
"Burada hem borçlanma için ödediğiniz parayı hem de emekli olamadığınız için bugüne kadar ödediğiniz primleri de geri alabilirisiniz. Bizim yasamız şart belli. Emeklilik için yaşı doldurmuş ama primlerini dolduramamış vatandaşlar isterlerse gidip bu primlerini SGK'dan geri alabilirler.
Tabi burada bir güncelleme yapılıyor ve bugünün şartları ile ödeme yapılıyor. Ama burada bir faiz işletilmesi söz konusu değil. 80'li veya 90'lı yıllarda da prim ödeseniz bu değişmiyor. Şu anda uygulanan düzenlemede yaşı doldurma şartı var. EYT'liler için yaş şartı olmadığı için onlar zaten emekliliği hak etmişler ama primleri eksik dolayısıyla isterlerse borçlanma ödemelerini ya da primlerini geri alabilirler.
Başvuru için herhangi bir süre yok. Sadece başvuru yapmaları yeterli. Yani burada mutlaka bir müracaat şart. Yani başvuru yapıp paraları alabilirler. EYT'lilerin bir kısmı "5 bin gün" olacak diye gidip askerlik ve doğum borçlanması ama orada işte işe giriş tarihine göre 5 bin 975'i bulan prim şartı gelince emekli olamadılar.
Bu vatandaşların bundan sonra çalışma imkanı yoksa paralarını alabilirler. Eğer imkan varsa emekli olmak için beklemelerini tavsiye ederim çünkü yaş şarttı yok."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En az 70 KPSS puan ile memur alımı yapacak! Başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı!
- Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...
- Yoğurda karıştırıp tükettiğinizde vücutta iltihap bırakmıyor! Her derdin devası bu besinde...
- Kızılay KPSS şartsız hemşire alımı devam ediyor! Başvuru ekranı ve şartları….
- Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı 2023? MEB Açık Lise son dakika kayıtları ne zaman başlayacak?
- Eris varyantı belirtileri | Eris varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Tedavisi var mı?
- Tarkim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Tarkim ne zaman borsada işlem görecek? Hisse kodu...
- Kısmi emeklilikte şart çizelgesi netleşti! 3600 - 4500 günü + 50 - 60 yaş arasına emeklilik! 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar...
- Emekli %37.76 oranlı zamlı kazanç tablosu netleşti! OVP verisi geldi, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap ortaya çıktı! 7.500, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 68 bin öğretmen atama başvuru tarihi açıklandı mı?
- Fenerbahçe'ye "Ahtapot" orta saha geliyor! Hırvat oyuncu takibe aldı! Jorginho, Fabricio Diaz derken...