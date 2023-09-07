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EYT’den emekli olamayanlar dikkat! Prim borçlanmaları iade ediliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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EYT’den emekli olamayanlar dikkat! Prim borçlanmaları iade ediliyor?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta girişi olanların yüzü güldü, milyonlarca çalışana yaş şartsız emeklilik kapısı açıldı. O kapı prim gün şartı ve sigortalılık süresini dolduranlar için hala açık. Ama bir de prim gününü tamamlayamayanlar ve borçlanmasına rağmen emekli olmayanlar var. Borçlanmalarını geri almak isteyenler için, iade süreci başladı. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

Prim borçlanmasına rağmen emekli olamayanlar dikkat. Planlarını ve borçlanmalarını 5 bin prim gününe göre yaptılar ama emeklilik hayalleri istedikleri gibi olmadı.

PRİM GÜN ŞARTINI DOLDURAMAYANLAR NE YAPACAK?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunup da emeklilik hayali prim gün şartına takılanlar üstelik yaptığı borçlanmaya rağmen hala emeklilik kapısını aralayamadıysanız önünüzde iki alternatif var. Çalışarak ya da isteğe bağlı sigorta ile prim günü tamamlanabilir.

Eğer bu ihtimallere de emeklilik için yeterli gelmediyse yapacağınız şey borçlandığınız miktarını sosyal güvenlik kurumundan iade talep etmek. Bunun için de bir dilekçeyle sosyal güvenlik kurumlarına iade talebinde bulunmak yeterli.

ÖDENEN TÜM PRİMLERİN İADESİ ALINABİLİR

Bir de toplu ödeme var. Orada da prim gün sayısı şartını tamamlayamayan tamamlayamayacak olan eğer yaş şartlarını tamamladılarsa o zaman SGK'dan yapılan tüm ödemeleri iade talep edebiliyorlar. Toptan ödeme için temel şart ise kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşına gelmiş olmak. Ancak toptan ödeme almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta var. Sosyal güvenlik sisteminin dışında kalabilirsiniz.

Konuya dair merak edilenleri Faruk Erdem şöyle anlattı:

"Burada hem borçlanma için ödediğiniz parayı hem de emekli olamadığınız için bugüne kadar ödediğiniz primleri de geri alabilirisiniz. Bizim yasamız şart belli. Emeklilik için yaşı doldurmuş ama primlerini dolduramamış vatandaşlar isterlerse gidip bu primlerini SGK'dan geri alabilirler.

Tabi burada bir güncelleme yapılıyor ve bugünün şartları ile ödeme yapılıyor. Ama burada bir faiz işletilmesi söz konusu değil. 80'li veya 90'lı yıllarda da prim ödeseniz bu değişmiyor. Şu anda uygulanan düzenlemede yaşı doldurma şartı var. EYT'liler için yaş şartı olmadığı için onlar zaten emekliliği hak etmişler ama primleri eksik dolayısıyla isterlerse borçlanma ödemelerini ya da primlerini geri alabilirler.

Başvuru için herhangi bir süre yok. Sadece başvuru yapmaları yeterli. Yani burada mutlaka bir müracaat şart. Yani başvuru yapıp paraları alabilirler. EYT'lilerin bir kısmı "5 bin gün" olacak diye gidip askerlik ve doğum borçlanması ama orada işte işe giriş tarihine göre 5 bin 975'i bulan prim şartı gelince emekli olamadılar.

Bu vatandaşların bundan sonra çalışma imkanı yoksa paralarını alabilirler. Eğer imkan varsa emekli olmak için beklemelerini tavsiye ederim çünkü yaş şarttı yok."

EYT’den emekli olamayanlar dikkat! EYT'DEN EMEKLİ OLAMAYANLAR DİKKAT!
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