81 ilde yeni konutlar yapılacak! Yeni sosyal konut projesinden kimler nasıl faydalanacak?

2024-2026 yılları arasını kapsayan Orta Vadeli Program'ın detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün düzenlenen programla açıkladı. Başkan Erdoğan, 'Konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanını artıracağız' dedi. Erdoğan, 'Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacak.' ifadelerini kullandı. Peki sosyal konutlar nasıl olacak? Sosyal konutlardan kimler faydalanacak? Detayları A Haber muhabiri TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı aktardı. Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın öne çıkan sözleri: '3 yıllık bir ekonomik plandan bahsediyoruz ve bu plan içerisinde konut ile ilgili çok ciddi müjdeler verildi. Konut arzının arttırılacağı ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı kolaylaşacak. Ekonominin yükselişinin devam etmesi istidamın artması hedefi var. İnşaatta önemli bir istihdam söz konusu olacak. Konut ekonominin bir çok faktörünü etkiliyor. 2. çeyrek olarak baktığımız zaman ruhsat anlamında bir artış söz konusu. Aslında OVP'nin de ülke genelinde dar gelirli olmak üzere iş yeri ve arsa projelerini hayata geçirecek olması bu noktada istihdamın artmasını sağlayacak ve işsizliğin de önüne geçecek önemli bir hedef. Bu noktada katkı sağlayacak diye görüyoruz. Salgın döneminde konut arzı daralmıştı bunun yanında depremin oluşturduğu konut stoklarında kayıplar vardı. İşte tüm bunların telafisine yönelik projelerin hedeflenmesi aslında OVP'nin içinde inşaat sektörünün lokomotif bir sektör olacağını işaret ediyor. İlk kez konut alacaklara verilecek destek OVP'de yer aldı. Ülkemizin yüzde 60'nın ev sahibi olduğu konumunda. Barınma ihtiyaçlarının çözülmesi gerekir. Geçici değil kalıcı şekilde çözümler üretilmeli. Kişiler ev sahibi yapılarak çözümlenebilir. Bilindiği gibi rezerv alanlar var buraların uygulayıcı kuruluşlara devredilmesi için hızlandırma planı var. Kentsel dönüşüm kısmına da temas edilen riskli konut çözümünün çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı hale getirilmesi de OVP'de yer alan önemli bir başlık oldu.' 81 İLDE YENİ KONUTLAR YAPILACAK! A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN