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81 ilde yeni konutlar yapılacak! Yeni sosyal konut projesinden kimler nasıl faydalanacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2023 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
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81 ilde yeni konutlar yapılacak! Yeni sosyal konut projesinden kimler nasıl faydalanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Orta Vadeli Planı açıkladı. Açıklanan ortak vadeli planda dar gelirlilere konut müjdesi geldi. 81 ilde yaşayan dar gelirli vatandaşlara TOKİ eli ile uygun fiyatlara konut satışı olacağı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.

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