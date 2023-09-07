Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yolda. Bu düzenleme, emekli maaşı alabilmek için gereken prim gün sayısının düşürülmesini ve prim sisteminin yeniden gözden geçirilmesini öngörüyor. En büyük etkisi ise daha önce yüksek prim ödemeleri yapmamış olan 1 milyondan fazla kişi için daha erken emeklilik fırsatı sunacak olması.