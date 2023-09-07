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Haberler Galeri Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...

Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...

Emeklilikle ilgili son dönemde gündeme gelen düzenlemeler, emeklilik planlarını yeniden değerlendiren milyonlarca insan için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle emeklilik için gereken prim gün sayısının düşürülmesi, birçok kişinin daha erken emekli olma hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu düzenleme, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının gözden geçirilerek güncellenmesini içeriyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 09:14
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Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yolda. Bu düzenleme, emekli maaşı alabilmek için gereken prim gün sayısının düşürülmesini ve prim sisteminin yeniden gözden geçirilmesini öngörüyor. En büyük etkisi ise daha önce yüksek prim ödemeleri yapmamış olan 1 milyondan fazla kişi için daha erken emeklilik fırsatı sunacak olması.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

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Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...

7.200 GÜNE İNECEK

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

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Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

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Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.