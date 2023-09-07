HaberlerGaleriEmeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...
Emeklilik yaşları yeniden şekillendi! Erken emekliliğin sisteminde reform, hemen bakın! SGK 1999 öncesi 2000-2008 sonrası...
Emeklilikle ilgili son dönemde gündeme gelen düzenlemeler, emeklilik planlarını yeniden değerlendiren milyonlarca insan için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle emeklilik için gereken prim gün sayısının düşürülmesi, birçok kişinin daha erken emekli olma hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlayacak bir adım olarak dikkat çekiyor. Bu düzenleme, emeklilik yaşının ve prim gün sayısının gözden geçirilerek güncellenmesini içeriyor.