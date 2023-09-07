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Haberler Galeri Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Toplu sözleşme zammı belirlendi ve emeklilere yönelik zam düzenlemeleri hız kazanıyor. Emekli maaşı düzenlemesi, milyonlarca insanın alım gücünü artıracak. Ekim ayı, emekliye ek zam ve Cumhuriyet ikramiyesi konularında ayrıntıların netleşeceği bir dönem olacak. Ocak 2024'te emekli zammı için memur zam oranının referans alınması öngörülüyor. Ayrıca, emeklilere yüzde 4'lük ek bir ödeme yapılacak. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 09:56
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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı düzenlemesi için teknik ve bütçe çalışmaları hızla devam ediyor. Toplu sözleşme sonrası, 6 milyondan fazla memur ve emekliyi ilgilendiren emekliye ek zam ve Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi konuları masaya getirildi. Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 59,46 olarak belirlendi. İşte emekliye ek zam ve ikramiye için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ GELİYOR

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 2 MADDE VAR

Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

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Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı belli oldu.