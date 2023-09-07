HaberlerGaleriEmekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...
Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...
Toplu sözleşme zammı belirlendi ve emeklilere yönelik zam düzenlemeleri hız kazanıyor. Emekli maaşı düzenlemesi, milyonlarca insanın alım gücünü artıracak. Ekim ayı, emekliye ek zam ve Cumhuriyet ikramiyesi konularında ayrıntıların netleşeceği bir dönem olacak. Ocak 2024'te emekli zammı için memur zam oranının referans alınması öngörülüyor. Ayrıca, emeklilere yüzde 4'lük ek bir ödeme yapılacak. İşte konu hakkında son gelişmeler!