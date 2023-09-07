Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisi düğün bayram edecek! 7.500, 8.000, 9000 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ GELİYOR

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.